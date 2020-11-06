Зюбина прочитает текст юбилейного Всеукраинского диктанта

Украинская актриса Римма Зюбина во время написания Всеукраинского диктанта озвучит текст, написанный украинским писателем Иваном Малковичем.

Зюбина: Это же так прекрасно, что нас, таких разных, может что-то объединять Фото: Римма Зюбіна / Facebook

Украинская актриса Римма Зюбина 9 ноября в 9.00 в эфире Украинского радио озвучит текст Всеукраинского диктанта национального единства. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Автором текста является украинский писатель Иван Малкович.

"Это же так прекрасно, что нас, таких разных, может что-то объединять. Каждого, кто любит украинский язык, кто ждет возвращения Украины в Крым и на временно оккупированные территории, каждого, кто считает Украину родной, независимо от национальности и места проживания, приглашаю взять в руки ручки и написать диктант единства", – написала она.

Как сообщает "Детектор Суспільного мовленя", диктант также будет транслироваться на всех региональных каналах и на площадках Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) в интернете.

Диктант необходимо писать от руки на листе бумаги и при желании отправить его на проверку в виде фотографии по электронной почте на адрес rd@ukr.radio.

Украинские политики и представители шоу-бизнеса будут писать диктант в Национальной библиотеке Украины имени Вернадского.

Текст диктанта будет обнародован 11 ноября в 11.00 на сайте Украинского радио.

Всеукраинский диктант национального единства был учрежден на Украинском радио в 2000 году. Он посвящен Дню украинской письменности и языка.