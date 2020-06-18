Бужинская презентовала "Хіт цього літа", который снимала в трех странах
Украинская певица Екатерина Бужинская на своем YouTube-канале презентовала видео на песню "Хіт цього літа". "Мы выстрадали это лето, не прозевайте", – говорится в релизе песни. На своей странице в Instagram певица рассказала, что видеоряд съемочная группа снимала в Доминиканской Республике, Болгарии и Украине. На видео певица запечатлена в ярких летних образах с не менее ярким макияжем. Автором слов и музыки премьерной песни Бужинской стал композитор Андрей Малахов, который сотрудничает с российской певицей Аллой Пугачевой.
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