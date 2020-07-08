"Мощно! Сделано в Украине". Группа "Воплі Відоплясова" записала клип с Ниной Матвиенко
Украинская группа "Воплі Відоплясова" (ВВ) на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Купалочка", которую они исполнили в дуэте с певицей Ниной Матвиенко. По словам солиста группы Олега Скрипки, они вместе с Матвиенко пели эту песню в течение 15 лет на открытии фестиваля "Країна мрій" и только сейчас решили записать клип. "Мы решили вместе сделать собственную аранжировку песни и записать ее для нашего нового альбома, над которым сейчас работаем. Принять участие в записи пригласили Нину Митрофановну и группу "Божичі", – рассказал Скрипка на своей странице в Instagram. "Мощно! Сделано в Украине", – отреагировали на премьеру клипа поклонники творчества Скрипки.
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