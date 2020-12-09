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В Украине ремнями безопасности пользуется 26% автомобилистов. Инфографика по регионам

Автомобильными ремнями безопасности пользуется в среднем 26,04% водителей в 24 крупных городах Украины. Об этом свидетельствует исследование, проведенное в октябре участниками кампании "За безопасные дороги", результаты опубликовал 7 декабря Центр демократии и верховенства права. Исследователи выяснили, что наибольший процент водителей пристегивается в Киеве – 48,2%, наименьший – в Северодонецке, там 15,1%.
 
| Сегодня 10.31 Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Теги: Киев, Украина, Северодонецк, исследование, безопасность, автомобиль, регионы
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