В Украине ремнями безопасности пользуется 26% автомобилистов. Инфографика по регионам

18 декабря, 2018 18.16

Только 185 нардепов при 226 необходимых поддержали внесение изменений в статью Кодекса об админнарушениях, которые предусматривали значительное увеличение штрафов за игнорирование ремня безопасности или езду на мотоцикле без шлема.