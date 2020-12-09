В Украине ремнями безопасности пользуется 26% автомобилистов. Инфографика по регионам
Автомобильными ремнями безопасности пользуется в среднем 26,04% водителей в 24 крупных городах Украины. Об этом свидетельствует исследование, проведенное в октябре участниками кампании "За безопасные дороги", результаты опубликовал 7 декабря Центр демократии и верховенства права. Исследователи выяснили, что наибольший процент водителей пристегивается в Киеве – 48,2%, наименьший – в Северодонецке, там 15,1%.
Только 185 нардепов при 226 необходимых поддержали внесение изменений в статью Кодекса об админнарушениях, которые предусматривали значительное увеличение штрафов за игнорирование ремня безопасности или езду на мотоцикле без шлема.→
Согласно предложению группы народных депутатов, штраф за непристегнутый ремень безопасности для водителя или пассажира автомобиля, а также за езду на мотоцикле без шлема должен составлять 50 не облагаемых налогом минимумов – 850 грн.→
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