Клуб читателей
ГОРДОН
 
Интересное

Джоли – 45! Интересные факты об актрисе

4 июня голливудская актриса Анджелина Джоли празднует 45-летие. "ГОРДОН" рассказывает необычные факты из биографии именинницы.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Джоли скрывает личную жизнь и предпочитает говорить намеками
Джоли скрывает личную жизнь и предпочитает говорить намеками
Фото: EPA

При рождении фамилия актрисы была Войт. Но она отказалась носить ее, поскольку не могла простить и понять отца, актера Джона Войта, оставившего семью через несколько лет после рождения дочери.

Анджелина Джоли имеет смешанное происхождение. У нее есть предки из США, Канады, Словакии, Нидерландов и Германии. Актриса – гражданка США и Камбоджи. В последней стране Джоли проводит благотворительную деятельность. Свою ленту "Сначала они убили моего отца" (2017) она посвятила именно этой стране.

Фото: EPA
Фото: EPA

С детства Джоли привлекала мистика и потусторонняя жизнь. В девять лет она мечтала открыть собственное похоронное бюро, а в подростковом возрасте начала экспериментировать с различными наркотическими препаратами. Именно тогда на теле Джоли начали появляться татуировки. Эксперименты с запрещенными веществами она оставила в прошлом, а татуировки продолжила делать. Вся спина актрисы покрыта секретной сакральной символикой. Всего на теле Джоли более 20 татуировок. В частности, на левом плече актрисы указаны координаты мест рождения ее шестерых детей.

У Джоли трое детей от бывшего мужа и коллеги Брэда Питта и трое приемных.

На свадьбе с первым супругом – актером Билли Бобом Торнтоном Джоли предстала в футболке, на которой написала имя жениха собственной кровью. После поисков образа и стиля, в ходе которых актриса была и блондинкой, и брюнеткой, она вернула натуральный цвет волос – темно-русый. У Джоли с детства диагностирована близорукость, потому она регулярно носит контактные линзы. Она левша.

Фото: EPA
Фото: EPA

Хобби актрисы – полеты. У Джоли есть лицензия пилота. Также она сомелье и винодел. Джоли производит розовое вино под маркой Pink Floyd.

Анджелина Джоли в 2015 году выпустила ленту "У моря", в которой вместе с тогда еще мужем Брэдом Питтом они исполнили главные роли. Джоли показала пару, переживающую кризис отношений. Вскоре после выхода фильма актеры разорвали отношения и официально развелись. Джоли предпочитает скрывать подробности личной жизни и чаще говорит намеками. Благодаря этому она остается одной из самых загадочных личностей современного Голливуда.

Теги: Анджелина Джоли, Брэд Питт, актриса, интересное
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Хржановский: Бабий Яр – проклятое место. И важнейшая задача проекта – снять это проклятие
  Хржановский: Бабий Яр – проклятое место. И важнейшая задача проекта – снять это проклятие G
Дмитрий ГОРДОН
Записки бывшего подполковника КГБ: Провальная вербовка писателя Войновича
Записки бывшего подполковника КГБ: Провальная вербовка писателя Войновича G
Владимир ПОПОВ
Какие страны после карантина открывают границы для туристов из Украины. Список обновляется
Какие страны после карантина открывают границы для туристов из Украины. Список обновляется G
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook


 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS