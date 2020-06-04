Джоли – 45! Интересные факты об актрисе

При рождении фамилия актрисы была Войт. Но она отказалась носить ее, поскольку не могла простить и понять отца, актера Джона Войта, оставившего семью через несколько лет после рождения дочери.

Анджелина Джоли имеет смешанное происхождение. У нее есть предки из США, Канады, Словакии, Нидерландов и Германии. Актриса – гражданка США и Камбоджи. В последней стране Джоли проводит благотворительную деятельность. Свою ленту "Сначала они убили моего отца" (2017) она посвятила именно этой стране.

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С детства Джоли привлекала мистика и потусторонняя жизнь. В девять лет она мечтала открыть собственное похоронное бюро, а в подростковом возрасте начала экспериментировать с различными наркотическими препаратами. Именно тогда на теле Джоли начали появляться татуировки. Эксперименты с запрещенными веществами она оставила в прошлом, а татуировки продолжила делать. Вся спина актрисы покрыта секретной сакральной символикой. Всего на теле Джоли более 20 татуировок. В частности, на левом плече актрисы указаны координаты мест рождения ее шестерых детей.

У Джоли трое детей от бывшего мужа и коллеги Брэда Питта и трое приемных.

На свадьбе с первым супругом – актером Билли Бобом Торнтоном Джоли предстала в футболке, на которой написала имя жениха собственной кровью. После поисков образа и стиля, в ходе которых актриса была и блондинкой, и брюнеткой, она вернула натуральный цвет волос – темно-русый. У Джоли с детства диагностирована близорукость, потому она регулярно носит контактные линзы. Она левша.

Фото: EPA

Хобби актрисы – полеты. У Джоли есть лицензия пилота. Также она сомелье и винодел. Джоли производит розовое вино под маркой Pink Floyd.



Анджелина Джоли в 2015 году выпустила ленту "У моря", в которой вместе с тогда еще мужем Брэдом Питтом они исполнили главные роли. Джоли показала пару, переживающую кризис отношений. Вскоре после выхода фильма актеры разорвали отношения и официально развелись. Джоли предпочитает скрывать подробности личной жизни и чаще говорит намеками. Благодаря этому она остается одной из самых загадочных личностей современного Голливуда.