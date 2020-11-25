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Алло: За кулисами Черной пятницы. Чего стоит подготовка к празднику

Бешеные скидки, информационная шумиха – и всего три дня акции, за которой стоит несколько месяцев подготовки.

Кроме скидок АЛЛО готовит бонусные вкусности в виде АЛЛО-Грошей для своих активных клиентов
Кроме скидок АЛЛО готовит бонусные вкусности в виде АЛЛО-Грошей для своих активных клиентов
Фото: allo.ua

Черная пятница в ALLO – день самых крупных скидок и нереального ажиотажа. Как правило, средний чек в эти дни увеличивается на 25%, а спрос вырастает вдвое и более. Нам, как конечным потребителям, виден только результат: скидочные цены на сайте. А для такого крупного маркетплейса, как АЛЛО, подготовка к этому "простому" дню занимает несколько месяцев и отнимает немалый ресурс.  

"Для того, чтобы подготовиться к Черной пятнице, мы оптимизируем работу абсолютно всех департаментов, подключаем дополнительный логистический ресурс, меняем график работы сотрудников, выделяем серверы. Покупательская активность увеличивается в два раза, это значит, что мы должны работать с двойной мощностью, чтобы предоставить привычный АЛЛО-сервис нашим клиентам", – комментирует СМО ГК Алло Артур Матковский. 

А что, если введут карантин выходного дня и посетители не смогут прийти в АЛЛО в выходные?

"Ключевой навык успешного бизнеса в наши дни – мгновенная адаптивность. При карантинных мерах в выходные мы готовы сместить время акции или стартовать раньше, чтобы у наших клиентов не было спешки и была возможность выбирать товары комфортно. Кроме того, на allo.ua доступны видеоконсультации, которые позволяют клиенту протестировать товар в видеочате с нашим консультантом. И, конечно, как никогда будет актуален слоган "Черная пятница в твоем смартфоне". Доля мобильного трафика в e-commerce уже превысила 80%, и АЛЛО не исключение. Мы закупили дополнительные серверы, так что готовы справиться с пиковой нагрузкой на сайт", – отмечает руководитель диджитал-департамента, Владислав Мисиюк. 

Кроме адаптивного подхода АЛЛО удивили еще и нежной коммуникацией – креативная кампания под названием "Чорна Нiжнятниця" не оставит равнодушным самого жестокого циника. Помимо яркого визуального решения, мила сама идея: ведь всем и вправду так не хватает позитива в этом году. 

В категорию нежных цен попадут смартфоны, товары экосистемы Xiaomi, беспроводные наушники, фитнес-трекеры, бытовая техника и многое другое. 

Для тех, кто еще не разнежился, последний чернопятничный тизер: кроме скидок АЛЛО готовит бонусные вкусности в виде АЛЛО-Грошей для своих активных клиентов.

Все: секреты сдали, пошли выбирать подарки на allo.ua и ждать скидок. Чего и вам желаем! 

Справка: АЛЛО – это компания для тех, кто хочет стать лучше, технологичнее, жить комфортно и современно. Крупнейший ритейлер смартфонов и гаджетов, современной техники и товаров для дома и отдыха, от косметики и инструментов до одежды и мебели, который является маркетплейсом национального масштаба с доставкой заказов на почту, на дом и в магазины в 140 городах Украины.

Allo.ua – тицяй що хочеш!

Теги: цены, черная пятница, гаджеты
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