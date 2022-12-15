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Арктический дизель от АЗК UPG – ваша уверенность за рулем в пиковые морозы

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Морозостойкий DIESEL Арктика на АЗК UPG
Морозостойкий DIESEL Арктика на АЗК UPG
Фото: пресс-служба АЗК UPG

Для водителей с дизельным типом двигателя резкое понижение температуры воздуха – большое испытание.

Чтобы автомобиль завелся без лишних хлопот, стоит выбирать морозостойкий к сверхнизким температурам DIESEL Арктика, который предлагает национальная сеть АЗК UPG.

В отличие от бензина дизтопливо содержит парафиновые углеводороды. Поэтому при понижении температуры воздуха от -15 °C и ниже обычное летнее дизтопливо начинает густеть. Следовательно, нарушается качество распыления горючего форсунками, а фильтры отказываются пропускать через себя гелеобразную субстанцию. Именно в наличии депрессорных присадок, предотвращающих кристаллизацию парафинов, и заключается основное отличие зимнего дизеля.

Национальная сеть АЗК UPG реализует два вида дизтоплива, которое следует использовать в холодное время года: зимний EURO DIESEL с температурой фильтрации до -22 °С и DIESEL Арктика, который не замерзает, даже когда отметка термометра опускается до деления -37 °С.

Как и другие виды топлива, арктический дизель от UPG импортируется напрямую из Европы и отвечает пятому экологическому стандарту и требованиям ДСТУ.

Несмотря на суровый холод, высококачественное топливо гарантирует легкий разгон автомобиля, отличную маневренность и безопасную эксплуатацию двигателя. Подтверждением этого является высокое цетановое число, достигающее отметки 52 (согласно норме, не ниже 48).

Еще один важный показатель качества топлива – содержание серы и ароматических углеводородов в арктическом дизеле – также в пределах нормы.

Наиболее морозостойкое, предназначенное для эксплуатации в условиях арктического климата дизельное топливо соответствует стандарту Евро-5, что предусматривает более жесткие требования к степени очистки от загрязняющих природу частиц. 

DIESEL Арктика до 37 градусов мороза на АЗК UPG. Фото: АЗК UPG
DIESEL Арктика до -37 °С на АЗК UPG. Фото: АЗК UPG

Перед тем как попасть в бак вашего автомобиля, топливо проходит многоуровневую проверку, что гарантирует его качество. Каждая партия имеет сертификат качества производителя с указанием европейской страны, откуда оно было поставлено.

На каждом АЗК UPG вы всегда можете ознакомиться с паспортом, подтверждающим, что это топливо прошло входной контроль в Украине и отвечает стандартам ДСТУ.

С зимним EURO DIESEL и устойчивым к сверхнизким температурам DIESEL Арктика от UPG вы всегда будете уверены в работе своего авто, несмотря на капризы погоды!

Теги: UPG, зимний дизель, дизель, АЗК
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