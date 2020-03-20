Быстрая доставка всего за 29 минут уже в AppFood

Львовское заведение без официантов запустило свою доставку по городу, время которой не превышает 29 минут. В доставке доступны все блюда заведения, а также планируется запуск нового – пиццы от AppFood.

AppFood был открыт в центре Львова в декабре прошлого года Фото: AppFood

После оформления заказа через известное уже приложение на экране смартфона появляется таймер, который отсчитывает заданное время. В случае задержки заказа гостя ждет бонус на бесплатный пончик AppDonut.

Напомним, что первый AppFood был открыт в центре Львова в декабре прошлого года. Заведение поразило гостей своей концепцией и форматом обслуживания. Там нет официантов – заказ принимают собственные смартфоны посетителей. К тому же заведение ориентируется на современных людей, у которых, как правило, всегда мало времени. Здесь все блюда готовятся и подаются в течение трех-четырех минут.

Дизайн ресторана привлекает не менее, чем уникальный формат. На стенах изображены яркие комиксы о еде, зал оборудован последними технологиями – беспроводное зарядное устройство на каждом столе, дозаторы с антисептиками по всему заведению, для вашей безопасности и комфорта. Еду подают на движущейся ленте, а потому она сама "едет" в ваши руки. В заведении стоят несколько баков для сортировки мусора, а местный герой AppMan следит, чтобы гости придерживались чистоты и подталкивает их не быть равнодушными.

Фото: AppFood

Меню ресторана относительно небольшое, что позволяет AppFood быстро и качественно предоставлять сервис: для приготовления и подачи одинаковых блюд тратится гораздо меньше времени.

Однако в меню доступны блюда на любой вкус. Там есть и мясное блюдо AppMeat – сочный шашлык в пикантных специях, есть и гарниры AppChips – классический картофель фри, AppZap – традиционная польская запеканка с сыром, грибами, луком. Для ценителей мяса – можно с салями.

Есть и первые блюда AppSoup – не один, а четыре супа на выбор, которые чередуют по два на каждый день.

И, конечно же, десерты:

AppDonut – мягкие пончики, в которых начинки больше чем теста. Снаружи покрыты глазурью, а внутри наполнены ягодным джемом.

AppIce – мороженое собственного производства по уникальной технологии, которая делает его отличным от привычного нам десерта.

Из-за большого расположения со стороны гостей и лояльности клиентов к заведению Рафал Шиманский решился на открытие второго AppFood во Львове, которое будет находиться в деловом сердце города. Заведение сохраняет основную концепцию AppFood, а отличаться будет лишь дизайном и новым блюдом в меню – AppKebab.

По словам Рафала Шиманского, идея доставки возникла почти сразу, как страна попала в сложную ситуацию: "Для комфорта и безопасности людей во время карантина, чтобы они имели возможность быстро и вкусно поесть, не покидая дом, а также не забыли вкус любимых пончиков и шашлыка во время изоляции".

Уже с этого четверга гости могут заказывать и лакомиться любимыми блюдами просто из дома.