ГОРДОН
 
 
Интересное Актуально

Четыре причины приобрести радиатор отопления в интернет-магазине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Покупка радиаторов отопления в интернет-магазине имеет весомые преимущества
Покупка радиаторов отопления в интернет-магазине имеет весомые преимущества
Фото: teplogarant.in.ua

Покупка различных товаров в интернет-магазине – распространенная практика, и рынок радиаторов отопления не является исключением. Все больше людей отдают предпочтение онлайн-заказам, пользуясь всеми плюсами такого шопинга. Совместно с экспертами интернет-магазина Теплогарант, мы назовем четыре причины приобрести радиатор отопления в интернет-магазине без колебаний.

Широкий ассортимент

Это типичное преимущество, которое отмечают большинство продавцов и производителей различной продукции. Именно в интернете покупатель может выбрать товар из широкого ассортимента. Так, в магазине “Теплогарант” вы найдете радиаторы с разными типами подключения (водяные и электрические), произведенные из различных материалов (стальные, алюминиевые и биметаллические), разнообразного дизайна и мощности. 

Перечень брендов также впечатляет – здесь продаются такие известные марки, как Purmo, Irsap, Zehnder, Thermic, Stelrad и отечественный “Марио”. Поэтому вам не придется ограничиваться выбором среди нескольких моделей, как если бы вы посетили стационарную точку продаж. 

В зависимости от конструктивных особенностей радиаторы бывают:

  • панельные – состоят из двух панелей;

  • секционные – несколько секций, соединенных в одну систему;

  • трубчатые – изготовленные в виде соединенных между собой длинных труб.

В интернет-магазине покупатель может выбрать радиатор или полотенцесушитель, который будет подходить под его помещение и индивидуальные требования: размер, цвет, цена.

Важно: для обеспечения тепла в доме необходимо правильно рассчитать мощность отопительного устройства, чтобы оно хорошо обогревало помещение. Нужно обратить внимание на основные технические критерии – показатель теплоотдачи и размер модели, а также учесть площадь комнаты.

Выгодные цены

Радиаторы отопления – габаритные изделия. Чтобы хранить всю линейку радиаторов в одном магазине, нужна немалая площадь, а это все деньги на аренду. Именно поэтому в интернет-магазинах цены ниже, ведь поставщик не имеет дополнительных расходов на аренду склада. Более того, в интернет-магазинах есть распродажи акционных товаров и сезонные скидки. 

Удобная доставка

Покупателю не нужно тратить силы и время на поход по магазинам. Заказ из интернет-магазина, даже если это габаритный радиатор, можно получить в любое время на отделении почты или заказать курьерскую доставку до двери в удобные часы.

Отзывы покупателей

Еще одно весомое преимущество шопинга онлайн – наличие отзывов о конкретной модели или товаре. Мнение покупателей относительно выбранного товара помогает принять взвешенное решение, убедиться в плюсах и минусах конкретного радиатора, удобства доставки и тому подобное.

Итак, покупка радиаторов отопления в интернет-магазине имеет весомые преимущества. Широкий ассортимент товаров позволяет выбрать оптимальный вариант, а выгодные цены – сэкономить. Выбрав батарею в интернет-магазине, вы получите функциональный и стильный элемент для своего интерьера, который будет удовлетворять потребности домохозяйства в комфортном отоплении.

Теги: интернет, ремонт, онлайн-магазин, магазин, покупки, интерьер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Право людям дышать". Что предлагает законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине и кто его критикует? Главное
"Право людям дышать". Что предлагает законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине и кто его критикует? Главное G
Алина ГРЕЧАНАЯ
  Яценюк: Заявление Эрдогана о желании продлить "зерновое соглашение" еще на два года означает, что война в этом году не закончится
  Яценюк: Заявление Эрдогана о желании продлить "зерновое соглашение" еще на два года означает, что война в этом году не закончится G
Дмитрий ГОРДОН
Страны "Большой семерки" пообещали Киеву самолеты, дальнобойную артиллерию и постоянную помощь в сфере безопасности. Полный текст декларации G7 о поддержке Украины
Страны "Большой семерки" пообещали Киеву самолеты, дальнобойную артиллерию и постоянную помощь в сфере безопасности. Полный текст декларации G7 о поддержке Украины
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Dantes сделал первый пост после объявления Дорофеевой о свадьбе с Кацуриным
  Dantes сделал первый пост после объявления Дорофеевой о свадьбе с Кацуриным
Дорофеева рассказала подробности своей свадьбы с Кацуриным – кто был приглашен на церемонию и почему жених был в кепке и кедах. Фото
Дорофеева рассказала подробности своей свадьбы с Кацуриным – кто был приглашен на церемонию и почему жених был в кепке и кедах. Фото
Галина ГРИШИНА
"Сотрудники почты были шокированы". 11-летняя украинка выслала Залужному подарок на адрес Минобороны. Он получил презент и сделал фото
"Сотрудники почты были шокированы". 11-летняя украинка выслала Залужному подарок на адрес Минобороны. Он получил презент и сделал фото
Галина ГРИШИНА
Представитель Деппа прокомментировал видео с участием актера, которое показали населению страны-агрессора РФ перед показом французской ленты
Представитель Деппа прокомментировал видео с участием актера, которое показали населению страны-агрессора РФ перед показом французской ленты
Галина ГРИШИНА
"100% уникальный рецепт ". Деруны из свеклы
"100% уникальный рецепт ". Деруны из свеклы
"Урожай кабачков будете собирать до заморозков". Названо простое средство для полива
"Урожай кабачков будете собирать до заморозков". Названо простое средство для полива
"Очень уютные стеночки, буду скучать". Жена защитника сборной Украины Забарного – дочь экс-жены Джеджулы похвасталась дипломом филолога
"Очень уютные стеночки, буду скучать". Жена защитника сборной Украины Забарного – дочь экс-жены Джеджулы похвасталась дипломом филолога
Галина ГРИШИНА
Как сделать зеленую гречку еще полезнее. Лайфхаки от эксперта
Как сделать зеленую гречку еще полезнее. Лайфхаки от эксперта
Как правильно хранить твердые сыры. Лайфхак от эксперта
Как правильно хранить твердые сыры. Лайфхак от эксперта
Галина ГРИШИНА
Бывшая жена Потапа показала свежее видео с Дорофеевой
Бывшая жена Потапа показала свежее видео с Дорофеевой
Как Dantes, пес Патрон и другие украинские знаменитости отреагировали на тайную свадьбу Дорофеевой и Кацурина
Как Dantes, пес Патрон и другие украинские знаменитости отреагировали на тайную свадьбу Дорофеевой и Кацурина
Галина ГРИШИНА
"Когда фотосессия с мамой превращается в смешное представление". Каменских показала забавное видео
"Когда фотосессия с мамой превращается в смешное представление". Каменских показала забавное видео
Как вкусно и быстро приготовить скумбрию. Рецепт с соевым соусом и сахаром
Как вкусно и быстро приготовить скумбрию. Рецепт с соевым соусом и сахаром
Галина ГРИШИНА
"Надо пить меньше красное сухое". Никитюк высказалась о своей фигуре
"Надо пить меньше красное сухое". Никитюк высказалась о своей фигуре
Кулеба впервые рассказал о своей новой возлюбленной
Кулеба впервые рассказал о своей новой возлюбленной
Галина ГРИШИНА
Крокодиловые ногти. Подборка самых ярких современных тенденций для вдохновения перед походом в салон
Крокодиловые ногти. Подборка самых ярких современных тенденций для вдохновения перед походом в салон
Галина ГРИШИНА
 
 

 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 