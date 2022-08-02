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Codes: эксперты рассказали, какие промокоды чаще всего использовали украинцы в марте – июне

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По данным экспертов Codes, чаще всего компании предлагают по промокодам скидки в размере 25%
По данным экспертов Codes, чаще всего компании предлагают по промокодам скидки в размере 25%
Фото: depositphotos.com

Данные, проанализированные экспертами Codes, показывают, что общее количество используемых украинцами промокодов выросло на 12% по сравнению с прошлым годом. Если же сравнивать периоды март апрель и май июнь, то за последние два месяца использование бонусных кодов выросло более чем на 70%.

Промокоды на какие категории товаров пользуются наибольшим спросом?

Согласно исследованию экспертов Codes, используя промокоды, украинцы охотно покупают следующие товары и услуги:

  • косметику, средства гигиены;

  • детские товары;

  • бытовую технику;

  • лекарства;

  • доставку еды и продуктов;

  • транспорт (билеты, вызов такси).

На эти товары на нашем сайте codes.com.ua больше всего поисковых запросов по актуальным промокодам.

Примеры скидок по промокодам в трех популярных категориях товаров

Компании из категории "Красота и здоровье" постоянно распространяют промокоды на покупку косметики и гигиенических средств. За проанализированный специалистами Codes период самыми выгодными предложениями были:

  • 60% скидки в магазинах EVA на косметику, бытовую химию и парфюмерию;

  • 40% на косметику по уходу за кожей лица, бьюти-гаджеты  от бренда Hillary Cosmetics;

  • 25% дисконта на выбранные товары в сети Watsons;

  • подарок при заказе аромата в Parfum City.

На детские товары 25% скидки с бонусным кодом предлагали:

  • "Дом игрушек" – избранные позиции;

  • официальный интернет-магазин бренда Carter's – детская одежда;

  • Chicco – коляски, кроватки, косметика и пр.

Не менее выгодно с промокодами можно было приобрести бытовую технику, например:

  • до 5000 грн скидки при введении уникального кода на покупки в eStore;

  • 40% дисконта на товары из специального каталога от магазина Telemart;

  • 25% на выбранные товары в сети Comfy;

  • 20% на любую электронику, бытовую технику и другие товары, приобретенные онлайн в "Цифре";

  • 15% скидки с бонусным кодом на топовые гаджеты от WO.

По данным экспертов Codes, чаще всего компании предлагают по промокодам скидки в размере 25%. Такие предложения действовали в сетях:

  • "Алло";

  • "Эльдорадо";

  • "Фокстрот";

  • "Стилус".

Некоторые сайты позволяли клиентам использовать сразу несколько промокодов одновременно, что значительно увеличивало окончательный размер дисконта. 

Кто чаще всего использует промокоды?

Женщины больше покупают онлайн, чем мужчины. Однако эксперты Codes с интересом отмечают, что распределение покупок с использованием промокодов за период март – июнь 2022 года несколько иное, а именно:

  • мужчины – 52,31%;

  • женщины – 47,69%.

Относительно возрастного распределения здесь все прогнозируемо, так как возрастная категория от 25 до 34 лет обычно самая активная. По возрасту пользователи промокодов распределились следующим образом:

  • 18–24 года – 22,64%;

  • 25–34 – 34,25%;

  • 35–44 – 19,58;

  • 45–54 – 11,64%;

  • 55–64 – 7,58;

  • 65+ – 4,31%.

Согласно территориальному распределению, лидером является Киев. Далее самые активные пользователи промокодов по областям:

  • Львовская;

  • Днепропетровская;

  • Одесская;

  • Киевская;

  • Полтавская;

  • Винницкая.

В остальных областях примерно одинаковые показатели активности покупок с использованием бонусных кодов.

Теги: акции, сайты, покупки
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