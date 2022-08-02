Codes: эксперты рассказали, какие промокоды чаще всего использовали украинцы в марте – июне

По данным экспертов Codes, чаще всего компании предлагают по промокодам скидки в размере 25% Фото: depositphotos.com

Промокоды на какие категории товаров пользуются наибольшим спросом?

Согласно исследованию экспертов Codes, используя промокоды, украинцы охотно покупают следующие товары и услуги:

косметику, средства гигиены;

детские товары;

бытовую технику;

лекарства;

доставку еды и продуктов;

транспорт (билеты, вызов такси).

На эти товары на нашем сайте codes.com.ua больше всего поисковых запросов по актуальным промокодам.

Примеры скидок по промокодам в трех популярных категориях товаров

Компании из категории "Красота и здоровье" постоянно распространяют промокоды на покупку косметики и гигиенических средств. За проанализированный специалистами Codes период самыми выгодными предложениями были:

60% скидки в магазинах EVA на косметику, бытовую химию и парфюмерию;

40% на косметику по уходу за кожей лица, бьюти-гаджеты от бренда Hillary Cosmetics;

25% дисконта на выбранные товары в сети Watsons;

подарок при заказе аромата в Parfum City.

На детские товары 25% скидки с бонусным кодом предлагали:

"Дом игрушек" – избранные позиции;

официальный интернет-магазин бренда Carter's – детская одежда;

Chicco – коляски, кроватки, косметика и пр.

Не менее выгодно с промокодами можно было приобрести бытовую технику, например:

до 5000 грн скидки при введении уникального кода на покупки в eStore;

40% дисконта на товары из специального каталога от магазина Telemart;

25% на выбранные товары в сети Comfy;

20% на любую электронику, бытовую технику и другие товары, приобретенные онлайн в "Цифре";

15% скидки с бонусным кодом на топовые гаджеты от WO.

По данным экспертов Codes, чаще всего компании предлагают по промокодам скидки в размере 25%. Такие предложения действовали в сетях:

"Алло";

"Эльдорадо";

"Фокстрот";

"Стилус".

Некоторые сайты позволяли клиентам использовать сразу несколько промокодов одновременно, что значительно увеличивало окончательный размер дисконта.

Кто чаще всего использует промокоды?

Женщины больше покупают онлайн, чем мужчины. Однако эксперты Codes с интересом отмечают, что распределение покупок с использованием промокодов за период март – июнь 2022 года несколько иное, а именно:

мужчины – 52,31%;

женщины – 47,69%.

Относительно возрастного распределения здесь все прогнозируемо, так как возрастная категория от 25 до 34 лет обычно самая активная. По возрасту пользователи промокодов распределились следующим образом:

18–24 года – 22,64%;

25–34 – 34,25%;

35–44 – 19,58;

45–54 – 11,64%;

55–64 – 7,58;

65+ – 4,31%.

Согласно территориальному распределению, лидером является Киев. Далее самые активные пользователи промокодов по областям:

Львовская;

Днепропетровская;

Одесская;

Киевская;

Полтавская;

Винницкая.

В остальных областях примерно одинаковые показатели активности покупок с использованием бонусных кодов.