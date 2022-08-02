Codes: эксперты рассказали, какие промокоды чаще всего использовали украинцы в марте – июне

Промокоды на какие категории товаров пользуются наибольшим спросом?
Согласно исследованию экспертов Codes, используя промокоды, украинцы охотно покупают следующие товары и услуги:
косметику, средства гигиены;
детские товары;
бытовую технику;
лекарства;
доставку еды и продуктов;
транспорт (билеты, вызов такси).
На эти товары на нашем сайте codes.com.ua больше всего поисковых запросов по актуальным промокодам.
Компании из категории "Красота и здоровье" постоянно распространяют промокоды на покупку косметики и гигиенических средств. За проанализированный специалистами Codes период самыми выгодными предложениями были:
60% скидки в магазинах EVA на косметику, бытовую химию и парфюмерию;
40% на косметику по уходу за кожей лица, бьюти-гаджеты от бренда Hillary Cosmetics;
25% дисконта на выбранные товары в сети Watsons;
подарок при заказе аромата в Parfum City.
На детские товары 25% скидки с бонусным кодом предлагали:
"Дом игрушек" – избранные позиции;
официальный интернет-магазин бренда Carter's – детская одежда;
Chicco – коляски, кроватки, косметика и пр.
Не менее выгодно с промокодами можно было приобрести бытовую технику, например:
до 5000 грн скидки при введении уникального кода на покупки в eStore;
40% дисконта на товары из специального каталога от магазина Telemart;
25% на выбранные товары в сети Comfy;
20% на любую электронику, бытовую технику и другие товары, приобретенные онлайн в "Цифре";
15% скидки с бонусным кодом на топовые гаджеты от WO.
По данным экспертов Codes, чаще всего компании предлагают по промокодам скидки в размере 25%. Такие предложения действовали в сетях:
"Алло";
"Эльдорадо";
"Фокстрот";
"Стилус".
Некоторые сайты позволяли клиентам использовать сразу несколько промокодов одновременно, что значительно увеличивало окончательный размер дисконта.
Женщины больше покупают онлайн, чем мужчины. Однако эксперты Codes с интересом отмечают, что распределение покупок с использованием промокодов за период март – июнь 2022 года несколько иное, а именно:
мужчины – 52,31%;
женщины – 47,69%.
Относительно возрастного распределения здесь все прогнозируемо, так как возрастная категория от 25 до 34 лет обычно самая активная. По возрасту пользователи промокодов распределились следующим образом:
18–24 года – 22,64%;
25–34 – 34,25%;
35–44 – 19,58;
45–54 – 11,64%;
55–64 – 7,58;
65+ – 4,31%.
Согласно территориальному распределению, лидером является Киев. Далее самые активные пользователи промокодов по областям:
Львовская;
Днепропетровская;
Одесская;
Киевская;
Полтавская;
Винницкая.
В остальных областях примерно одинаковые показатели активности покупок с использованием бонусных кодов.