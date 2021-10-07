Домашние Wi-Fi-камеры видеонаблюдения IMOU

Особенно полезной будет установка контроля в детских комнатах Фото: pipl.ua

Одним из лучших вариантов обезопасить свое жилье от вторжения и проконтролировать домочадцев во время вашего отсутствия, является установка домашнего видеонаблюдения. Современные производители предлагают массу удобных решений и сервисов. Выбрать Wi-Fi-камеры видеонаблюдения IMOU с гарантией и установкой можно в интернет-магазине PIPL.UA по ссылке: https://pipl.ua/ru/wi-fi-videokamery/.

Wi-Fi-камера видеонаблюдения IMOU для дома – это отличное решение для:

обеспечения безопасности своей семьи, имущества;

наблюдения за детьми, престарелыми членами семьи, работой няни, обслуживающего персонала;

контроля домашних питомцев.

Если, оценив все преимущества, вы решили установить домашнюю систему охраны, следует учесть, что ее эффективность во многом зависит от правильного выбора мест установки оборудования.

Известно, что большинство злоумышленников при совершении квартирных краж попадают в жилище через входную дверь. Поэтому при установке домашней системы безопасности в первую очередь необходимо обратить внимание на зону входной двери.

Лучшим вариантом станет размещение точки наблюдения над дверью со стороны лестничной клетки или входа для того, чтобы предупредить попытку взлома, зафиксировать движение перед входной дверью.

Еще одну модель стоит разместить непосредственно в прихожей, чтобы запомнить лицо грабителя, который все-таки проник в квартиру и быстро зафиксировать свершившийся факт вторжения.

Вторым по частоте местом вторжения являются балконы и окна. Чтобы максимально защитить жилье от вторжения, рекомендуется устанавливать камеры видеонаблюдения на балконах. Это поможет осуществлять мониторинг попыток вторжения с этой стороны квартиры.

Если речи идет о частном доме, то большинство из них имеют дверь для выхода в гараж либо в подвал, в которые легко проникнуть через небольшие окна. В связи с этим в таких зонах тоже стоит установить камеры. Для таких мест отлично подойдут модели с датчиком движения и ИК-подсветкой.

И напоследок несколько слов, где устанавливать камеры все же не стоит. Чтобы чувствовать себя комфортно, не рекомендуется ставить устройства в спальнях, ванных комнатах, гардеробных.

При принятии решения важно понимать, что установка охранного оборудования решает не только проблему охраны вашего жилья. Домашняя система безопасности существенно облегчит жизнь в контроле над детьми, престарелыми родителями или домашними питомцами.

Особенно полезной будет установка контроля в детских комнатах, камера может выполнять функцию видеоняни и обеспечить родителям контроль над поведением и самочувствием детей 24/7.

ВИДЕО

Видео: Pipl: Видеонаблюдение, Сигнализация, Умный дом / YouTube

Современные решения для домашнего наблюдения поддерживают двустороннюю передачу аудиосигналов и способны реагировать на звуки, например крик ребенка. Устройства поддерживают запись информации в разных режимах – на карту памяти, облачный сервис и видеорегистратор.

Центром управления системой выступает смартфон с фирменным приложением IMOU, поэтому контролировать происходящее дома в режиме онлайн вы сможете из любой точки мира. Для этого вам понадобится всего лишь доступ к сети интернет.

Кроме того, камеры для дома IMOU быстро и легко устанавливаются и настраиваются и не требуют дополнительного провода для подключения, так как работают по беспроводной сети Wi-Fi. Решения бренда прогрессивные и функциональные, поэтому способны удовлетворить запросы самых требовательных пользователей. Кроме того, домашние модели производителя относительно бюджетные, поэтому идеальны для организации системы видеонаблюдения за домом, квартирой.

Ознакомиться с модельным рядом IMOU для домашнего использования, получить детальную консультацию специалиста и купить современное оборудование по самой выгодной цене вы сможете в нашем интернет-магазине.