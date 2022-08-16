Как украинский стартап Promocodius пережил первые месяцы полномасштабного вторжения и вызванного им кризиса

Главный успех проекта Promocodius в том, что ему удалось сохранить всю команду и полностью перестроить рабочий процесс, а также вернуть старых партнеров и найти новых Фото: promocodius.com

Период трудностей

Руководители проекта отметили, что события 24 февраля 2022 года стали для них отсчетом новой реальности. В этот период в бизнес-сообществе и обществе не было четкого понимания, как и в каком формате продолжать работу. Многие из тех, кто был задействован в рабочих процессах, покинули собственный регион, ряд компаний-партнеров взяли тайм-аут. В первые недели полномасштабного вторжения было непонятно, кто свернет свои акционные предложения, а кто решит остаться на рынке.

Настроения бизнеса отражали и настроения потребителей. По данным экспертов портала promocodius.com, в марте 2022 года трафик сильно упал. Это связано с тем, что большинство посетителей сайта было из Украины. Кстати, в первый месяц войны украинцы пользовались промокодами крайне неохотно. Это и неудивительно, ведь в обществе царили пессимистичные настроения, люди старались не тратить средства без лишней нужды. Так что компании Promocodius пришлось решать целый комплекс сложных задач:

защитить коллектив и обеспечить непрерывность работы;

сохранить как можно больше постоянных компаний-партнеров и привлечь новых;

актуализировать для потребителей промокодную тематику.

И, как свидетельствуют результаты, решить эти задачи компании удалось!

Аналитики Promocodius: сложные времена нуждаются в неординарных решениях

В первую очередь руководители проекта занялись организацией рабочего процесса сотрудников из Украины. Ведь было очень важно обеспечить нормальные условия для выполнения ими своих обязанностей. Сотрудников передислоцировали в более безопасные регионы, оказали помощь с организацией рабочего места и бытовыми аспектами. Отлично зарекомендовали себя такие методы работы с коллективом, как организация свободного графика и тимбилдинг. Именно последний позволил людям почувствовать, что они не одиноки, а имеют единомышленников, вместе с которыми делают общее дело.

Компания задалась целью быть максимально полезной для украинцев, наполнить сайт большим количеством скидок и промокодов, которые могут их заинтересовать. Например, сейчас украинцы остро нуждаются в одежде, обуви, мелкой электронике, средствах гигиены и так далее.

Положительную роль в объединении команды проекта сыграло и то, что каждый сотрудник часть оплачиваемого рабочего времени мог тратить на участие в проектах IT-сопротивления. Это подняло моральный дух работников. И еще один важный фактор, который нельзя не учитывать: не следует забывать, что Promocodius – мультирегиональный проект с филиалами в других странах, где интерес к промокодам не снизился.

Какие промежуточные выводы можно сделать?

Главный успех проекта Promocodius в том, что ему удалось сохранить всю команду и полностью перестроить рабочий процесс, а также вернуть старых партнеров и найти новых. Сайт постепенно пополняется новыми предложениями, интересными для наших соотечественников, также фиксируется стабильное увеличение спроса на промокоды среди населения. Наиболее актуальные запросы сегодня:

одежда и обувь (около 40%);

средства гигиены (около 34%);

доставка еды, такси, перевозки (29%);

товары для животных и бытовые принадлежности (24%);

покупка электроники (26%);

развлечения, досуг (31%);

ссуды и кредитование (18%).

Также заметно стремление украинцев отдохнуть, ведь спросом начинают пользоваться промокоды для отдыха в гостиницах и санаториях запада Украины.

Интересен анализ возраста и пола тех, кто пользуется промокодами и скидками на сайте компании. Мужчины традиционно более активны, чем женщины, а в возрастном распределении лидирует категория 25–34 года:

18–24 года – 22,64%;

25–34 – 34,25%;

35–44 – 19,58%;

45–54 – 11,64%;

55–64 – 7,58%;

65+ – 4,31%.

Еще одной положительной тенденцией можно считать рост объемов трафика. Статистика за май – июнь ниже, чем в прошлом году, но на 73% выше, чем в марте – апреле текущего года.

Хотя перед компанией Promocodius стояли огромные вызовы, она успешно пережила трудности и продолжает развиваться. Безусловно, такие примеры вдохновляют и внушают уверенность в том, что с украинским бизнесом все будет хорошо, даже несмотря на сложные времена!