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Как украинский стартап Promocodius пережил первые месяцы полномасштабного вторжения и вызванного им кризиса

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Главный успех проекта Promocodius в том, что ему удалось сохранить всю команду и полностью перестроить рабочий процесс, а также вернуть старых партнеров и найти новых
Главный успех проекта Promocodius в том, что ему удалось сохранить всю команду и полностью перестроить рабочий процесс, а также вернуть старых партнеров и найти новых
Фото: promocodius.com

События конца февраля 2022 года стали шоком для всего цивилизованного мира. Но наиболее болезненными они были для Украины. Граждане и бизнес оказались в непростой ситуации и вынуждены были искать новые стратегии для выживания. Учитывая тот факт, что многие отечественные компании прекратили свою деятельность или свели ее до минимума, интересен опыт стартапа Promocodius площадки, на которой представлены актуальные купоны и скидки тысяч брендов и интернет-магазинов. Он тоже пережил трудные моменты, но сумел "удержаться на плаву", эффективно организовать рабочий процесс и даже улучшить свои позиции на рынке. Об интересном кейсе Promocodius, который был успешно апробирован самой жизнью, рассказываем в статье.

Период трудностей

Руководители проекта отметили, что события 24 февраля 2022 года стали для них отсчетом новой реальности. В этот период в бизнес-сообществе и обществе не было четкого понимания, как и в каком формате продолжать работу. Многие из тех, кто был задействован в рабочих процессах, покинули собственный регион, ряд компаний-партнеров взяли тайм-аут. В первые недели полномасштабного вторжения было непонятно, кто свернет свои акционные предложения, а кто решит остаться на рынке.

Настроения бизнеса отражали и настроения потребителей. По данным экспертов портала promocodius.com, в марте 2022 года трафик сильно упал. Это связано с тем, что большинство посетителей сайта было из Украины. Кстати, в первый месяц войны украинцы пользовались промокодами крайне неохотно. Это и неудивительно, ведь в обществе царили пессимистичные настроения, люди старались не тратить средства без лишней нужды. Так что компании Promocodius пришлось решать целый комплекс сложных задач:

  • защитить коллектив и обеспечить непрерывность работы;

  • сохранить как можно больше постоянных компаний-партнеров и привлечь новых;

  • актуализировать для потребителей промокодную тематику.

И, как свидетельствуют результаты, решить эти задачи компании удалось!

Аналитики Promocodius: сложные времена нуждаются в неординарных решениях

В первую очередь руководители проекта занялись организацией рабочего процесса сотрудников из Украины. Ведь было очень важно обеспечить нормальные условия для выполнения ими своих обязанностей. Сотрудников передислоцировали в более безопасные регионы, оказали помощь с организацией рабочего места и бытовыми аспектами. Отлично зарекомендовали себя такие методы работы с коллективом, как организация свободного графика и тимбилдинг. Именно последний позволил людям почувствовать, что они не одиноки, а имеют единомышленников, вместе с которыми делают общее дело.

Компания задалась целью быть максимально полезной для украинцев, наполнить сайт большим количеством скидок и промокодов, которые могут их заинтересовать. Например, сейчас украинцы остро нуждаются в одежде, обуви, мелкой электронике, средствах гигиены и так далее.

Положительную роль в объединении команды проекта сыграло и то, что каждый сотрудник часть оплачиваемого рабочего времени мог тратить на участие в проектах IT-сопротивления. Это подняло моральный дух работников. И еще один важный фактор, который нельзя не учитывать: не следует забывать, что Promocodius – мультирегиональный проект с филиалами в других странах, где интерес к промокодам не снизился.

Какие промежуточные выводы можно сделать?

Главный успех проекта Promocodius в том, что ему удалось сохранить всю команду и полностью перестроить рабочий процесс, а также вернуть старых партнеров и найти новых. Сайт постепенно пополняется новыми предложениями, интересными для наших соотечественников, также фиксируется стабильное увеличение спроса на промокоды среди населения. Наиболее актуальные запросы сегодня:

  • одежда и обувь (около 40%);

  • средства гигиены (около 34%);

  • доставка еды, такси, перевозки (29%);

  • товары для животных и бытовые принадлежности (24%);

  • покупка электроники (26%);

  • развлечения, досуг (31%);

  • ссуды и кредитование (18%).

Также заметно стремление украинцев отдохнуть, ведь спросом начинают пользоваться промокоды для отдыха в гостиницах и санаториях запада Украины.

Интересен анализ возраста и пола тех, кто пользуется промокодами и скидками на сайте компании. Мужчины традиционно более активны, чем женщины, а в возрастном распределении лидирует категория 25–34 года:

  • 18–24 года – 22,64%;

  • 25–34 – 34,25%;

  • 35–44 – 19,58%;

  • 45–54 – 11,64%;

  • 55–64 – 7,58%;

  • 65+ – 4,31%.

Еще одной положительной тенденцией можно считать рост объемов трафика. Статистика за май – июнь ниже, чем в прошлом году, но на 73% выше, чем в марте – апреле текущего года.

Хотя перед компанией Promocodius стояли огромные вызовы, она успешно пережила трудности и продолжает развиваться. Безусловно, такие примеры вдохновляют и внушают уверенность в том, что с украинским бизнесом все будет хорошо, даже несмотря на сложные времена!

Теги: бизнес, бренд, покупки
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