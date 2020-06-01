Как выбрать духи: гайд для новичка в парфюмерии

Рынок парфюмов способен удовлетворить самый изощренный вкус. Сложный восточный аромат или необычное сочетание альдегидов? Пожалуйста. А может, одеколон с запахом дождя или книги? И это есть. Однако разнообразие таит в себе опасность для новичка: о чем говорят эти люди, я просто хочу выбрать парфюм! Как подобрать духи и не запутаться в мире ароматов? Простыми словами про сложный мир парфюмерии – в материале.

Парфюм должен украшать обладателя, а не вызывать головную боль у окружающих Фото: eva.ua

Разбираемся в терминологии

С чего начинать выбор? Во-первых, разобраться, чем отличаются друг от друга разные виды парфюмов. Магазины помогают покупателям сориентироваться , группируя ароматы по типу и делая подробные описания: https://eva.ua/217/parfjumeri ja/ . И если разделение на мужские, женские и унисекс очевидно, то различия между парфюмерной и туалетной водой не так просты.

Первая отличительная характеристика – это концентрация. Парфюм – это ароматическое масло в растворителе, и от количества первого зависит стойкость и интенсивность благоухания. В основном покупателям доступны такие виды:

одеколон – наименее концентрированный продукт, который раскрывает аромат за пару часов;

туалетная вода держится на коже до трех-четырех часов;

запах парфюмированной воды останется с вами до пяти – восьми часов;

духи – самая концентрированная формула, могут благоухать на коже несколько дней.

Далее следует обратить внимание на семейство и ольфакторную пирамиду. Последняя условно изображает, как раскрывается сложная композиция на коже. Чтобы подобрать аромат по нотам, нужно правильно читать пирамиду:

начальные ноты свежие и легкие, слышны в первые минуты и до часа;

ноты сердца – основа запаха, ощущаются ярче и дольше всего, поэтому именно на них нужно ориентироваться , решая, какие духи купить онлайн;

базовые ноты, или шлейф – завершение композиции, могут раскрыться под вечер, если вы нанесли парфюм с утра.

Фото: eva.ua

Парфюмы также делят на дневные и вечерние, летние и зимние и пр. Это во многом индивидуальный фактор, ведь у каждого свои предпочтения, какой запах и когда нравится на себе слышать. При этом существуют негласные правила парфюмерного этикета. Так, тяжелые и удушливые ароматы – на холод или на вечер, а легкие и свежие – на лето и день. Ведь парфюм должен украшать обладателя, а не вызывать головную боль у окружающих.

Как выбирать духи: полезные советы

В парфюмерный магазин лучше идти с утра, со «свежим» носом, когда обоняние не перегружено запахами. Начинайте дегустацию с легких ароматов и постепенно переходите к более насыщенным. Делайте перерывы после каждых трех – пяти экземпляров. Многие советуют нюхать зерна кофе, однако не все эксперты единогласны в эффективности такого метода. Лучше всего выйти на свежий воздух. Проба на бумажке не даст полного представления об аромате: нанесите понравившийся вариант на запястье и проходите с ним день. Не растирайте парфюм – спирт-растворитель должен испариться естественным путем. Осев на кожу, ароматическое вещество раскроет свою натуру. Тренды, подруги и новинки – ненадежные советчики. Доверяйте только себе и своим ощущениям. Помните, куда и когда вы будете носить аромат. Удушливая парфюмированная вода в тесном жарком офисе будет раздражать не только ваше окружение, но и вас самих. Лучше взять более свежую туалетную воду или одеколон. Не стесняйтесь просить помощи специалиста. В офлайн-магазине попросите консультанта помочь вам, опишите свои предпочтения и запахи, которые вы не любите. Заказывая духи онлайн, изучайте отзывы, задавайте вопросы в комментариях.

Удачных парфюмерных покупок!