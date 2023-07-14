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Как выбрать мебель для прихожей

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Кроме функции первого впечатления, мебель в коридоре имеет много задач, связанных с хранением и удобным расположением вещей, обуви и одежды
Кроме функции первого впечатления, мебель в коридоре имеет много задач, связанных с хранением и удобным расположением вещей, обуви и одежды
Фото: depositphotos.com

Прихожая – первое помещение, в которое в квартире попадают жильцы и гости. Поэтому важно, чтобы прихожая производила хорошее первое впечатление об интерьере дома и его владельцах. Именно поэтому выбору мебели для него нужно уделять большое внимание.

Какие аспекты нужно учитывать при выборе гарнитура для прихожей? Мы обратились к представителям магазина МебліХіт, где представлена качественная мебель от украинского производителя.

Почему правильная меблировка прихожей важна

Кроме функции первого впечатления, мебель в коридоре имеет много задач, связанных с хранением и удобным расположением вещей, обуви и одежды.

Далее рассмотрим, какие элементы интерьера в прихожей наиболее важны и необходимы.

Зеркало

Без этого декоративного элемента не обходится ни одна прихожая. Оно используется для оценки внешнего вида перед выходом на улицу, для примерки вещей, нанесения макияжа.

Лучше установить зеркало в полный рост. Подобрав стильное обрамление, можно превратить его в оригинальный предмет интерьера. Более того, зеркальная поверхность всегда помогает визуально увеличивать пространство, а его, как правило, в прихожей немного.

Место хранения

Благодаря вместительному шкафу ваша прихожая не будет захламлена вещами, а все дубленки и куртки будут висеть за закрытыми дверями шкафа-купе. То же касается обуви. Для нее устанавливают отдельную тумбу. Это может быть калошница или обувная полка с сиденьем, банкетка или низкий комод.

Вешалки

Отдельную вешалку устанавливают для развешивания верхней одежды, которую носят сейчас, головных уборов, сумок, зонтов, одежды гостей и т.д.

Как видим, для маленького помещения у входа нужно немало мебели, чтобы прихожая была удобной и максимально функциональной. Именно поэтому эксперты рекомендуют присмотреться к комплекту мебели, созданному специально для помещений коридорного типа.

Комплект мебели

Типичный секционный комплект состоит из шкафа, вешалки, зеркала обувной тумбы, комода. Корпусная мебель для прихожей напоминает стенку для гостиной, только в уменьшенном размере, дополненную крючками для одежды и функциональными выдвижными ящиками для безделушек.

Комплекты такой мебели разработаны с учетом небольшой площади помещения и оптимизированы для рационального использования пространства, чтобы вы могли хранить вещи организованно и эффективно. К тому же все элементы гарнитура гармонично сочетаются по цвету.

Приобретение прихожих комплектом является наиболее экономичным вариантом. Но не забывайте: стиль мебели в прихожей должен соответствовать стилю оформления по всей квартире. Если у вас классическая отделка в спальне и гостиной, не выбирайте прихожую в стиле лофт.

Итак, правильная меблировка прихожей имеет большое значение для создания хорошего первого впечатления о вашей квартире и для обеспечения функциональности этого помещения, удобства жильцов и гостей.

Теги: квартира, интерьер
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