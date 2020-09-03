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Невероятные факты о цветах

С незапамятных времен цветы завораживают нас своей неповторимой красотой и манящими ароматами. Но некоторые из этих “даров природы” таят в себе невероятные значения, не известные большинству из нас.

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Срок жизни срезанных тюльпанов от трех до семи дней
Срок жизни срезанных тюльпанов – от трех до семи дней
Фото: flowers.ua

Специалисты компании flowers.ua, главная специализация которой – это доставка цветов по Украине, решили поделиться своими знаниями  и рассказать некоторые удивительные факты о цветах, как редких сортов, так и широко распространенных.

Нежные тюльпаны

В 17 веке в Голландии луковицы тюльпанов были ценнее золота. Этот цветок символизировал бессмертие и любовь. В 1630-х годах в Западной Европе безумно восхищались тюльпанами, спровоцировав так называемую “Тюльпаноманию”, и тюльпаны стали настолько дорогими, что ими пользовались как валютой. Хотя срок жизни срезанных тюльпанов весьма короткий – от трех до семи дней.

Лекарственный дудник

Дудник использовался в Европе в течение сотен лет как лекарство от всех хворей, начиная от бубонной чумы и заканчивая простым расстройством желудка. Считается, что добавление дудника в ритуальную ванну способно разрушить любые заклинания. Также букет из дудников защищает от злых духов в доме. Вообще, по запаху и внешнему виду дудник напоминает сельдерей. Специалисты по альтернативной медицине говорят, что из этого растения получается хороший травяной чай, который можно принимать при гепатите, изжоге, проблемах с печенью и пищеварением.

Священный лотос

Лотос считался священным цветком у древних египтян и использовался преимущественно в погребальных обрядах. Этот цветок цветет в реках и заболоченных местах, но также может находиться в неком анабиозе в течение многих лет, если повсюду царит засуха, и затем снова расцветает с возвращением воды. Именно поэтому египтяне считали лотос символом воскресения и вечной жизни.

Загадочный бамбук

Бамбук цветет крайне редко. Некоторые виды бамбука начинают цвести уже аж после 65 или даже 120 лет активного роста. Интересно то, что у всех растений одного вида бамбука цветы распускаются одновременно, независимо от того, в какой части планеты они произрастают. А еще бамбук выделяет на 30% больше кислорода и поглощает больше углекислого газа в сравнении с другими растениями. Благодаря этому качеству данные растения вносят огромный вклад в борьбу с парниковым эффектом.

Солнечные подсолнухи

Подсолнухи – это единственные цветы в мире, которые отслеживают движение солнца. Это явление носит название гелиотропизм. А если присмотреться, то можно увидеть, что головка подсолнуха состоит из множества крошечных цветочков. Голландский фермер М. Хеймф в 1986 году смог вырастить подсолнух, высота которого составила целых 25,5 фута, что признано мировым рекордом. Подсолнухи богаты маслом, которое они накапливают в семечках в качестве источника энергии и чем с успехом пользуются люди. 

Всеми любимые розы

Оказывается, плоды шиповника, – это не что иное, как фруктово-ягодная структура розы. Они считаются одним из ценнейших источников витамина С. Розовые лепестки используют для приготовления джемов, варений, желе, а также для заваривания чая. В Древнем Египте розы считались священными цветами, а египтяне использовали их во время похорон для плетения венков на могильный камень. Цветок розы также был необходим для ритуалов, связанных с поклонением богине Изиде.

Фото: flowers.ua
Фото: flowers.ua

Самый большой цветок в мире

Самый большой цветок в мире – это Титан Арум (Аморфофаллус титанический). 

Окружность его соцветия может достигать трех метров, длина листьев – примерно столько же, а высота может приравниваться к высоте небольшого дерева. Примечательно, что этот гигант имеет ужасный запах гнилой плоти, именно за это качество Титан Арум также называют трупным цветком.

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