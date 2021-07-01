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Профессиональная косметика продолжает бить рекорды продаж в интернете

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Покупательницы все больше пересматривают свои приоритеты в пользу более дорогой качественной профессиональной косметики на основе природных компонентов
Покупательницы все больше пересматривают свои приоритеты в пользу более дорогой качественной профессиональной косметики на основе природных компонентов
Фото: depositphotos.com

Интернет-коммерция может предложить огромный ассортимент товаров самых разных категорий, спрос на которые постоянно меняется во времени. Пока некоторые товары "проседают", другие, наоборот, становятся все более популярными. Ярким примером таких "счастливчиков" является профессиональная косметика, продажи которой, по статистике интернет магазина Amoreshop и других популярных торговых площадок, стабильно растут вот уже который год.

Самые продаваемые категории

Если говорить об интернет-продажах косметики в целом, то стоит рассмотреть два основных сегмента: недорогая продукция массмаркета, а также профессиональные продукты для салонного и домашнего применения. Если до недавнего времени лидерами продаж были бюджетные марки косметики по уходу за лицом и телом, то сегодня на первые позиции вышла продукция профессионального уровня.

Убедиться в этом легко, просто проанализировав ассортимент косметики одного из лидеров отечественной интернет-индустрии красоты – онлайн-магазина Amoreshop. Здесь представлен огромный выбор профессиональной косметики для лица, тела, ногтей и волос, среди которой нет продукции сомнительного происхождения – только оригинальные товары всемирно известных косметических брендов. Вся продукция уже в наличии, поэтому отправка заказов осуществляется сразу же, без ожидания. А благодаря доступным ценам и бесплатной доставке делать покупки здесь выгодно абсолютно из любой точки страны, в том числе из самых отдаленных областей.

Наиболее популярные продукты

Отечественный онлайн-рынок косметической продукции может предложить широчайший спектр товаров для красоты и ухода за внешностью. Однако не все категории косметической продукции пользуются одинаково большим спросом: в этом сегменте есть как свои лидеры, так и аутсайдеры. К последним можно отнести косметику дешевых брендов, которая имеет весьма спорный состав и практически не содержит натуральных компонентов. Современные женщины все больше пересматривают свои приоритеты в пользу более дорогой качественной профессиональной косметики на основе природных компонентов.

Такие приоритеты касаются как кремов, масок для лица и другой косметики для ухода за кожей, так и шампуней, бальзамов и прочих продуктов для ухода и стайлинга волос без вредных химических компонентов. К числу самых продаваемых в интернете категорий косметической продукции также относятся гель-лаки, базовые покрытия, ремуверы для кутикулы, составы для ламинирования и другие средства для ухода за ногтями и маникюра, с самыми популярными видами которых можно ознакомиться в каталоге магазина amoreshop.com.ua.

Теги: интернет, онлайн-магазин, женщины, магазин, маникюр, косметика
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