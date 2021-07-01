Профессиональная косметика продолжает бить рекорды продаж в интернете

Самые продаваемые категории

Если говорить об интернет-продажах косметики в целом, то стоит рассмотреть два основных сегмента: недорогая продукция массмаркета, а также профессиональные продукты для салонного и домашнего применения. Если до недавнего времени лидерами продаж были бюджетные марки косметики по уходу за лицом и телом, то сегодня на первые позиции вышла продукция профессионального уровня.

Убедиться в этом легко, просто проанализировав ассортимент косметики одного из лидеров отечественной интернет-индустрии красоты – онлайн-магазина Amoreshop. Здесь представлен огромный выбор профессиональной косметики для лица, тела, ногтей и волос, среди которой нет продукции сомнительного происхождения – только оригинальные товары всемирно известных косметических брендов. Вся продукция уже в наличии, поэтому отправка заказов осуществляется сразу же, без ожидания. А благодаря доступным ценам и бесплатной доставке делать покупки здесь выгодно абсолютно из любой точки страны, в том числе из самых отдаленных областей.

Наиболее популярные продукты

Отечественный онлайн-рынок косметической продукции может предложить широчайший спектр товаров для красоты и ухода за внешностью. Однако не все категории косметической продукции пользуются одинаково большим спросом: в этом сегменте есть как свои лидеры, так и аутсайдеры. К последним можно отнести косметику дешевых брендов, которая имеет весьма спорный состав и практически не содержит натуральных компонентов. Современные женщины все больше пересматривают свои приоритеты в пользу более дорогой качественной профессиональной косметики на основе природных компонентов.

Такие приоритеты касаются как кремов, масок для лица и другой косметики для ухода за кожей, так и шампуней, бальзамов и прочих продуктов для ухода и стайлинга волос без вредных химических компонентов. К числу самых продаваемых в интернете категорий косметической продукции также относятся гель-лаки, базовые покрытия, ремуверы для кутикулы, составы для ламинирования и другие средства для ухода за ногтями и маникюра, с самыми популярными видами которых можно ознакомиться в каталоге магазина amoreshop.com.ua.