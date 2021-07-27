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Раскладные диваны – лучшее решение для гостеприимных домов

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Выбирая раскладные диваны в гостиную, особое внимание стоит уделить выбору механизма трансформации
Выбирая раскладные диваны в гостиную, особое внимание стоит уделить выбору механизма трансформации
Фото: meblium.com.ua

Приезд гостей иногда становится настоящей проблемой из-за отсутствия дополнительных спальных мест. Избежать такой проблемы можно с помощью подходящего раскладного дивана.

Диваны с механизмом трансформации отлично справятся с поставленной задачей, ведь в разложенном виде они могут вмещать от двух до четырех персон, а в сложенном виде не занимают слишком много пространства.

Выбирая раскладные диваны в гостиную, особое внимание стоит уделить выбору механизма трансформации. Идеальным вариантом здесь будет дельфин и аккордеон. Их плюсы – простота раскладывания, прочность конструкции и большая полезная площадь в разложенном виде. Аккордеон раскладывается простым движением сиденья вперед и перемещением на место сиденья спинки. В диване-дельфине дополнительное место спрятано под основной сидушкой.

Диваны в гостиных могут быть и с другими видами раскладывания: клик-кляк, книжка, французская книжка и тик-так, но подобные модели значительно быстрее изнашиваются и могут быть неудобными в использовании из-за большого количества соединений и некоторой неровности поверхности. То же касается и модульных диванов, которые очень удобны для вечерних посиделок с гостями, но не отличаются комфортом во время сна.

Если в доме часто остается ночевать большое количество людей или кто-то из членов семьи пользуется диваном как постоянным спальным местом, стоит выбрать модель особо больших размеров, что позволит увеличить комфортабельность дивана. Удобнее всего это будет сделать в магазине https://www.meblium.com.ua/myagkaya-mebel/divany, где представлен максимально большой ассортимент диванов.

Таким вариантом может стать диван с оттоманкой – дополнительной боковой частью, которая бывает раскладной и не раскладной. В случае с раскладной оттоманкой добавляется не только полезное пространство для сна, но и дополнительное место для постельного белья или других бытовых вещей. Крайним удобством отличаются диваны с модульной оттоманкой, которая может менять свое месторасположение. Такие модели – по-настоящему универсальное решение для квартир и домов любой планировки и площади.

И еще одно. Наполнитель диванов для сна в гостиной – очень важная деталь, определяющая качество отдыха. Лучше всего выбирать пружинные наполнители или ортопедические. Беспружинные модели не подойдут для хорошего сна, потому что они крайне жесткие и не обеспечивают анатомически правильное положение позвоночника в лежачем положении, что может вызвать болевые ощущения и чувство усталости даже после полноценного восьмичасового сна.

Теги: отдых, магазин, постель
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