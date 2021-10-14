ГОРДОН
 
 
Интересное PR

Семь советов по онлайн-шопингу на Black Friday 2021

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Как и традиционные магазины, онлайн-сайты в "черную пятницу" пестрят акциями
Как и традиционные магазины, онлайн-сайты в "черную пятницу" пестрят акциями
Фото: pixabay.com

"Черная пятница" – это праздник шопинга, дешевых (недорогих) товаров и маркетинговых ловушек. Чтобы использовать возможности этого дня, необходимо тщательно распланировать покупки и скептически оценивать предложения бутиков. Наши советы помогут провести 26 ноября 2021 года с пользой для кошелька и с удовольствием для вас.

Готовьтесь заранее

За пару месяцев до распродажи следует составить список покупок. Постепенно вписывайте в него то, в чем нуждаетесь: набор посуды, бытовая химия, зимняя куртка, ухаживающая косметика, новый телефон и т.д. Периодически просматривайте заметку, удаляя неактуальные пункты и дописывая детали – так будет легче найти нужный товар в магазине.

Подписывайтесь на рассылки

За 1–2 месяца многие магазины, например EVA.UA, анонсируют свое участие в Black Friday и рассказывают, какие категории продуктов попадут в акцию. Чтобы быть в курсе всех новостей и иметь четкие планы на этот день, подпишетесь на рассылку новостей или скачайте официальное приложение. Также это может обеспечить вам дополнительную скидку, бонус или ранний доступ к акционным товарам.

Следите за ценами

Среди магазинов распространена практика поднимать цены, чтобы в "черную пятницу" создать иллюзию огромной скидки. На деле же покупатель приобретает товар по обычной, если не более высокой цене. Чтобы не стать жертвой обмана, следите за ценами на протяжении всего сезона, записывайте увиденное и при распродаже решайте, действительно ли стоит покупать в этот день.

Тестируйте товары офлайн

Подготовка к Black Friday имеет еще один плюс: вы можете заранее оценить товар и полностью определиться с покупкой. Для этого необходимо отправиться в оффлайн-магазин и осмотреть понравившиеся товары: примерить одежду, попробовать технику, осмотреть мебель или декор. Тогда в день распродажи вы не будете сомневаться и сможете смело добавить товар с нужными характеристиками в корзину.

Разумно оценивайте акции

Как и традиционные магазины, онлайн-сайты в "черную пятницу" пестрят акциями: два по цене одного, скидка на второй товар, подарок к покупке. Выгодными такие покупки будут только в том случае, если все приобретенные вещи действительно необходимы, а не просто привлекают низкой ценой. Поэтому все акции нужно оценивать скептически и рационально формировать корзину.

Ограничьте бюджет

У вас нет конкретных пожеланий для списка покупок, но хотите принять участие в грандиозной распродаже? Тогда покупайте то, что понравится, но строго следите за бюджетом, чтобы не разориться из-за бездумного шопинга. Лучше всего заранее определиться с суммой или даже установить лимит на карте – так ваши деньги будут в безопасности.

Опасайтесь мошенников

"Черная пятница" – также праздник для нечестных продавцов. Мошенники создают временные сайты, выставляют очень низкие цены и пользуются азартом покупателей в этот день. Чтобы не попасть в ловушку, покупайте только в проверенных магазинах, не указывайте данные карты на незащищенных сайтах или используйте функцию наложенного платежа.

Теги: цены, черная пятница, акции, онлайн-магазин, деньги, магазин, покупки, распродажа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Агрессивная экспансия лоукостеров, дешевые билеты и возможное банкротство украинских авиакомпаний. Что принесет Украине соглашение об "открытом небе" с ЕС
Агрессивная экспансия лоукостеров, дешевые билеты и возможное банкротство украинских авиакомпаний. Что принесет Украине соглашение об "открытом небе" с ЕС G
  Панин: Я уже все просрал. И вот просрав, потеряв все, я почувствовал свободу
  Панин: Я уже все просрал. И вот просрав, потеряв все, я почувствовал свободу G
Дмитрий ГОРДОН
Гендиректор французской авиакомпании Архангельский: Надеюсь, Крым будет возвращен. Когда? Пока в России кровавый диктаторский, клептократический режим, ожидать перемен сложно
Гендиректор французской авиакомпании Архангельский: Надеюсь, Крым будет возвращен. Когда? Пока в России кровавый диктаторский, клептократический режим, ожидать перемен сложно G
Галина ГРИШИНА
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Только не говорите, что расходитесь". Влад Яма заявил, что они с женой "приняли серьезное решение"
"Только не говорите, что расходитесь". Влад Яма заявил, что они с женой "приняли серьезное решение"
"Я выкину с лодки дитятко, чтобы плавать научить, а Андрей будет соломинку протягивать". Жена Пятова рассказала о ссоре с мужем
"Я выкину с лодки дитятко, чтобы плавать научить, а Андрей будет соломинку протягивать". Жена Пятова рассказала о ссоре с мужем
  "Красотка отожгла!", "Прям рай для ушей". Maruv презентовала новый клип с российской группой The Hatters
  "Красотка отожгла!", "Прям рай для ушей". Maruv презентовала новый клип с российской группой The Hatters
"Какая роскошная", "Нельзя так шокировать". Ани Лорак снялась без бюстгальтера
"Какая роскошная", "Нельзя так шокировать". Ани Лорак снялась без бюстгальтера
"Прикид – чисто постебаться", "Образ похож на советского хоккеиста". Молодая жена Петросяна похвасталась новым нарядом
"Прикид – чисто постебаться", "Образ похож на советского хоккеиста". Молодая жена Петросяна похвасталась новым нарядом
"Моя сила, мое вдохновение, мой космос". Участник "Танцев со звездами" Логай показал свою жену
"Моя сила, мое вдохновение, мой космос". Участник "Танцев со звездами" Логай показал свою жену
Звезда "Один дома" Калкин отреагировал на ремейк этого фильма
Звезда "Один дома" Калкин отреагировал на ремейк этого фильма
78-летний основатель Pink Floyd Роджер Уотерс женился в пятый раз на 43-летней креолке
78-летний основатель Pink Floyd Роджер Уотерс женился в пятый раз на 43-летней креолке
Участница "Танцев со звездами" Евгения Власова заявила, что Макс Леонов после аварии не может танцевать
Участница "Танцев со звездами" Евгения Власова заявила, что Макс Леонов после аварии не может танцевать
"Заурядная внешность спившейся женщины". Волочкова пообещала сделать "что-то потрясающее" со своей внешностью
"Заурядная внешность спившейся женщины". Волочкова пообещала сделать "что-то потрясающее" со своей внешностью
"Ослепительно". Шакира заселфилась в наряде с глубоким декольте
"Ослепительно". Шакира заселфилась в наряде с глубоким декольте
  "Это немножко чудо". Судья "Танцев со звездами" Максим Чмерковский рассказал, как ему едва не оторвало ногу
  "Это немножко чудо". Судья "Танцев со звездами" Максим Чмерковский рассказал, как ему едва не оторвало ногу
"Это проститутка. Добилась цели и решила рассказать, что к ней приставали". Буланова осудила артисток, заявивших о домогательствах
"Это проститутка. Добилась цели и решила рассказать, что к ней приставали". Буланова осудила артисток, заявивших о домогательствах
  Билли Айлиш после премьеры фильма о Джеймсе Бонде рассказала, какое впечатление на нее произвели принц Уильям и его жена Кэтрин
  Билли Айлиш после премьеры фильма о Джеймсе Бонде рассказала, какое впечатление на нее произвели принц Уильям и его жена Кэтрин
60-летний Ван Дамм похвастался своим бицепсом. Видео
60-летний Ван Дамм похвастался своим бицепсом. Видео
"Какая страстная кошечка", "Очень смелая". "Холостячка" Огневич снялась в прозрачном комбинезоне без белья
"Какая страстная кошечка", "Очень смелая". "Холостячка" Огневич снялась в прозрачном комбинезоне без белья
 
 

 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS