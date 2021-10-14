Семь советов по онлайн-шопингу на Black Friday 2021

Готовьтесь заранее

За пару месяцев до распродажи следует составить список покупок. Постепенно вписывайте в него то, в чем нуждаетесь: набор посуды, бытовая химия, зимняя куртка, ухаживающая косметика, новый телефон и т.д. Периодически просматривайте заметку, удаляя неактуальные пункты и дописывая детали – так будет легче найти нужный товар в магазине.

Подписывайтесь на рассылки

За 1–2 месяца многие магазины, например EVA.UA, анонсируют свое участие в Black Friday и рассказывают, какие категории продуктов попадут в акцию. Чтобы быть в курсе всех новостей и иметь четкие планы на этот день, подпишетесь на рассылку новостей или скачайте официальное приложение. Также это может обеспечить вам дополнительную скидку, бонус или ранний доступ к акционным товарам.

Следите за ценами

Среди магазинов распространена практика поднимать цены, чтобы в "черную пятницу" создать иллюзию огромной скидки. На деле же покупатель приобретает товар по обычной, если не более высокой цене. Чтобы не стать жертвой обмана, следите за ценами на протяжении всего сезона, записывайте увиденное и при распродаже решайте, действительно ли стоит покупать в этот день.

Тестируйте товары офлайн

Подготовка к Black Friday имеет еще один плюс: вы можете заранее оценить товар и полностью определиться с покупкой. Для этого необходимо отправиться в оффлайн-магазин и осмотреть понравившиеся товары: примерить одежду, попробовать технику, осмотреть мебель или декор. Тогда в день распродажи вы не будете сомневаться и сможете смело добавить товар с нужными характеристиками в корзину.

Разумно оценивайте акции

Как и традиционные магазины, онлайн-сайты в "черную пятницу" пестрят акциями: два по цене одного, скидка на второй товар, подарок к покупке. Выгодными такие покупки будут только в том случае, если все приобретенные вещи действительно необходимы, а не просто привлекают низкой ценой. Поэтому все акции нужно оценивать скептически и рационально формировать корзину.

Ограничьте бюджет

У вас нет конкретных пожеланий для списка покупок, но хотите принять участие в грандиозной распродаже? Тогда покупайте то, что понравится, но строго следите за бюджетом, чтобы не разориться из-за бездумного шопинга. Лучше всего заранее определиться с суммой или даже установить лимит на карте – так ваши деньги будут в безопасности.

Опасайтесь мошенников

"Черная пятница" – также праздник для нечестных продавцов. Мошенники создают временные сайты, выставляют очень низкие цены и пользуются азартом покупателей в этот день. Чтобы не попасть в ловушку, покупайте только в проверенных магазинах, не указывайте данные карты на незащищенных сайтах или используйте функцию наложенного платежа.