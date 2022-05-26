ГОРДОН
 
 
Интересное Актуально

Сколько стоит собрать игровой компьютер в 2022 году

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Большинство любителей игр предпочитают самостоятельно приобретать комплектующие для ПК
Большинство любителей игр предпочитают самостоятельно приобретать комплектующие для ПК
Фото: artline.ua

Многие люди предпочитают проводить свое свободное время, играя за компьютером. Разнообразие современных игр позволяет каждому подобрать себе вариант, который понравится даже самому требовательному геймеру.

Игры помогают отвлечься от повседневных забот, получить положительные эмоции и хорошо провести время. Но при этом важно понимать, что без устройства с хорошей производительностью запустить современные игры вряд ли получится. Перед тем как купить игровой компьютер, стоит детально ознакомиться с его характеристиками. Подробнее о игровых компьютерах рассказывает интернет-магазин artline.ua. Весь ассортимент моделей можно посмотреть по ссылке artline.ua/catalog/kompyutery-artline/naznachenie=igrovoy-kompyuter

Почему лучше самому собрать компьютер для игр

Сейчас в магазинах предложено большое количество уже полностью подготовленных системных блоков, в которых грамотно продумана "‎начинка". Между тем многие геймеры все же предпочитают самостоятельно покупать каждый элемент. Такая точка зрения вполне понятна:

  • можно уложиться в свой бюджет (например, сэкономить на менее значимых комплектующих);
  • при необходимости в дальнейшем не составит труда подобрать деталь для замены;
  • "‎сборка" позволяет ориентироваться полностью на свои потребности и пожелания.

Таким образом, большинство любителей игр все же предпочитают самостоятельно приобретать комплектующие для ПК.

Фото: artline.ua
Фото: artline.ua

Какие элементы наиболее важны для современного игрового ПК

Самостоятельный подбор элементов для игрового компьютера начинается с выбора процессора. Если для офисных моделей обычно достаточно четырех ядер, то для того, чтобы получить возможность без проблем запускать все современные игры, их должно быть хотя бы шесть, а лучше – восемь.

Не менее важен и выбор видеокарты. Например, популярностью пользуется такая модель, как rtx 3050. Это современная видеокарта, которая идеально подходит для игровых ПК. Именно этот элемент отвечает за яркость и красочность изображения, помогает избежать проблем, связанных с возможными "‎зависаниями".

Фото: artline.ua
Фото: artline.ua

При самостоятельном подборе "‎начинки" для игрового ПК стоит обратить внимание и на материнскую плату, также значение имеет количество оперативной памяти (опытные геймеры говорят, что она должна быть минимум 8 Гб). Важно и подобрать современный корпус, который должен не просто стильно выглядеть, но и соответствовать стандартам качества. Не менее значима для геймеров и система охлаждения.

При длительной работе с энергозатратными играми и отсутствии качественно охлаждения компьютер просто "‎закипит", а его отдельные элементы могут выйти из строя.

Теги: компьютеры, игры, покупки, компьютерные игры
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Командир батальона "Свобода" Кузык: Мы сражаемся с деградированными ублюдками за свое будущее. Ни ООН, ни ПАСЕ за нас не сработают
Командир батальона "Свобода" Кузык: Мы сражаемся с деградированными ублюдками за свое будущее. Ни ООН, ни ПАСЕ за нас не сработают G
Елена ПОСКАННАЯ
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж G
Елена ПОСКАННАЯ
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно G
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Актер из "Дизель Шоу" Бережок в третий раз стал отцом. Фото новорожденной дочери
Актер из "Дизель Шоу" Бережок в третий раз стал отцом. Фото новорожденной дочери
  "Говорю ему, чтобы успокоился". Отец Дмитрия Ступки высказался о его жене Логуновой, которая ушла к американцу
  "Говорю ему, чтобы успокоился". Отец Дмитрия Ступки высказался о его жене Логуновой, которая ушла к американцу
Макаревич показал, кого они с женой встретили в Тель-Авиве. Фото
Макаревич показал, кого они с женой встретили в Тель-Авиве. Фото
"Учусь жить в новых реалиях". Жена Павлика дала свой прогноз окончания войны России против Украины
"Учусь жить в новых реалиях". Жена Павлика дала свой прогноз окончания войны России против Украины
  Салем заявил о решении удочерить или усыновить ребенка, родители которого погибли во время войны РФ против Украины
  Салем заявил о решении удочерить или усыновить ребенка, родители которого погибли во время войны РФ против Украины
"Муж и дети оценили на 10 из 10". Актриса студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась рецептом питы с телятиной и овощами
"Муж и дети оценили на 10 из 10". Актриса студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась рецептом питы с телятиной и овощами
"Наш герой". Бурмака показала брата-военнослужащего
"Наш герой". Бурмака показала брата-военнослужащего
"Это очень серьезный диагноз". Мика Ньютон рассказала, может ли иметь детей после рака яичника
"Это очень серьезный диагноз". Мика Ньютон рассказала, может ли иметь детей после рака яичника
Шэрон Стоун появилась в Каннах в синем костюме с желтой подкладкой в поддержку Украины
Шэрон Стоун появилась в Каннах в синем костюме с желтой подкладкой в поддержку Украины
"Если вранье огромное – лопнет оглушительно. Да еще забрызгает остальных. Собственно, уже". Макаревич в посте о лжи упомянул Путина
"Если вранье огромное – лопнет оглушительно. Да еще забрызгает остальных. Собственно, уже". Макаревич в посте о лжи упомянул Путина
"Наша концертная деятельность в России подходит к концу". Лидер ДДТ Шевчук заявил, что в РФ процветает "социально-политический расизм"
"Наша концертная деятельность в России подходит к концу". Лидер ДДТ Шевчук заявил, что в РФ процветает "социально-политический расизм"
"Узнал, что такое радужный флаг". Федишин в поздравлении 11-летнему сыну рассказала о своем скандале с ЛГБТ
"Узнал, что такое радужный флаг". Федишин в поздравлении 11-летнему сыну рассказала о своем скандале с ЛГБТ
Принц Чарльз посетил центр для украинских беженцев в Бухаресте и осудил российскую агрессию против Украины
Принц Чарльз посетил центр для украинских беженцев в Бухаресте и осудил российскую агрессию против Украины
  Дорн о своей работе в РФ до начала войны: Это не отменяет украинскости во мне
  Дорн о своей работе в РФ до начала войны: Это не отменяет украинскости во мне
"Вот такой подходит". Тина Кароль назвала "самого желанного мужчину для брака"
"Вот такой подходит". Тина Кароль назвала "самого желанного мужчину для брака"
  "Я спросил: "Стас, ты понимаешь, почему я не сплю?" Мирзоян рассказал о реакции Пьехи на его сообщение после нападения России на Украину
  "Я спросил: "Стас, ты понимаешь, почему я не сплю?" Мирзоян рассказал о реакции Пьехи на его сообщение после нападения России на Украину
 
 

 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 