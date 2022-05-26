Сколько стоит собрать игровой компьютер в 2022 году

Игры помогают отвлечься от повседневных забот, получить положительные эмоции и хорошо провести время. Но при этом важно понимать, что без устройства с хорошей производительностью запустить современные игры вряд ли получится. Перед тем как купить игровой компьютер, стоит детально ознакомиться с его характеристиками. Подробнее о игровых компьютерах рассказывает интернет-магазин artline.ua. Весь ассортимент моделей можно посмотреть по ссылке artline.ua/catalog/kompyutery-artline/naznachenie=igrovoy-kompyuter.

Почему лучше самому собрать компьютер для игр

Сейчас в магазинах предложено большое количество уже полностью подготовленных системных блоков, в которых грамотно продумана "‎начинка". Между тем многие геймеры все же предпочитают самостоятельно покупать каждый элемент. Такая точка зрения вполне понятна:

можно уложиться в свой бюджет (например, сэкономить на менее значимых комплектующих);

при необходимости в дальнейшем не составит труда подобрать деталь для замены;

"‎сборка" позволяет ориентироваться полностью на свои потребности и пожелания.

Таким образом, большинство любителей игр все же предпочитают самостоятельно приобретать комплектующие для ПК.

Фото: artline.ua

Какие элементы наиболее важны для современного игрового ПК

Самостоятельный подбор элементов для игрового компьютера начинается с выбора процессора. Если для офисных моделей обычно достаточно четырех ядер, то для того, чтобы получить возможность без проблем запускать все современные игры, их должно быть хотя бы шесть, а лучше – восемь.

Не менее важен и выбор видеокарты. Например, популярностью пользуется такая модель, как rtx 3050. Это современная видеокарта, которая идеально подходит для игровых ПК. Именно этот элемент отвечает за яркость и красочность изображения, помогает избежать проблем, связанных с возможными "‎зависаниями".

Фото: artline.ua

При самостоятельном подборе "‎начинки" для игрового ПК стоит обратить внимание и на материнскую плату, также значение имеет количество оперативной памяти (опытные геймеры говорят, что она должна быть минимум 8 Гб). Важно и подобрать современный корпус, который должен не просто стильно выглядеть, но и соответствовать стандартам качества. Не менее значима для геймеров и система охлаждения.

При длительной работе с энергозатратными играми и отсутствии качественно охлаждения компьютер просто "‎закипит", а его отдельные элементы могут выйти из строя.