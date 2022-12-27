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Телевизор на кухне: для чего нужен и как выбрать

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На кухне лучше не ставить телевизор на стол или столешницу
На кухне лучше не ставить телевизор на стол или столешницу
Фото: depositphotos.com

Готовка отнимает много времени. Ежедневно на кухне приходится проводить от 30 минут до нескольких часов. Время зависит от количества членов семьи и от сложности блюд в меню. Чтобы кулинария приносила удовольствие, стоит обзавестись телевизором для кухни из магазина Moyo. Он скрасит скучные моменты ожидания, пока закипит вода или сварится каша.

Использовать телек можно разными способами:

  • Для трансляции видеорецептов с YouTube. Сложно управляться с поварешкой в одной руке и смартфоном – в другой. Куда удобнее – смотреть обучающие ролики от поваров на большом экране. 

  • Для создания ненавязчивого фона. Многие люди не могут заниматься домашними делами, когда никто не болтает на фоне. 

  • Для прослушивания музыки. Некоторые повара в шутку заявляют, что еда, приготовленная под хорошую музыку, – гораздо вкуснее. 

  • Для семейного досуга. Просмотр сериалов во время еды – традиция для многих современных семей.

"Гигант" в 60 или 70 дюймов на кухне ни к чему. Для него проблематично найти подходящее место, а рекомендованную дистанцию между экраном и зрителями соблюсти невозможно. Телевизоры 32 дюйма смарт – в самый раз. Их разрешено смотреть с полутораметрового расстояния. Чтобы просмотр не вредил глазам, при выборе стоит уделить внимание характеристикам экрана.

Матрица

Самый простой вариант – LCD. Минус в том, что такая матрица утолщает телевизор. Уровень яркости и контрастности – средний. LED – то, что нужно. Обеспечивает яркость и четкость, недорогая в производстве, не прибавляет лишние сантиметры к толщине корпуса. QLED поддерживает расширенную цветовую палитру, поэтому обеспечивает максимально реалистичную картинку. 

Разрешение

Среди геймеров и любителей инновационного контента популярны 4К и 8К модели. Для кухонного телевизора такое разрешение избыточное, так как смотреть обычно приходится видео в формате не выше Full HD. 

Для видео с YouTube и легких сериальчиков с головой хватит разрешения 1920 х 1080. При ограниченном бюджете можно смело покупать и HD телек. Он будет актуальным еще как минимум пару-тройку лет.

На что еще обратить внимание?

Умные функции – полезное дополнение к возможностям телевизора. Они обеспечивают доступ в интернет и позволяют параллельно с готовкой серфить в интернете или общаться в соцсетях. 

Функционал варьируется в зависимости от Smart-платформы. 32-дюймовые телеки работают на базе:

  1. Android TV. Интерфейс приходится по душе любителям смартфонов на базе Android. Функций много, магазин приложений – богатый. Недостаток – требовательность к оперативке и процессору. 

  2. WebOS. Быстрая и многозадачная операционная система, разработанная компанией LG. Если на кухне есть холодильник и другие приборы LG, целесообразно отдать предпочтение именно ей. 

  3. Tizen OS. Любимица "адептов" Samsung: с понятными настройками, стильным дизайном значков и высокими показателями совместимости. К телеку на Tizen без проблем подключаются даже Айфоны.

Важный критерий – особенности установки. На кухне лучше не ставить телевизор на стол или столешницу. На него может попасть вода или еда. В лучшем случае – придется протирать корпус, а в худшем – обращаться в сервисный центр. Также не стоит размещать телек на сильно вибрирующих девайсах и устройствах с электромагнитным излучением. 

Оптимальный вариант монтажа – на стене напротив рабочей зоны, на уровне глаз или немного выше. Можно внедрить девайс в кухонный гарнитур, но об этом следует подумать заранее, чтобы не пришлось переделывать шкафчики. Для установки на стену на задней поверхности телевизора должны быть отверстия для присоединения выносливого кронштейна. 

Теги: телевидение, покупки, интерьер
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