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Топ бюджетных игровых смартфонов 2023 года

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В 2023 году выпущено несколько бюджетных смартфонов, подходящих для игр
В 2023 году выпущено несколько бюджетных смартфонов, подходящих для игр
Фото: comfy.ua

8–9 июля 2023 года в парижском выставочном центре Porte de Versailles прошла конвенция, посвященная общей культуре прямых трансляций и видеоигр, роль партнера на которой впервые взяла Samsung. Посетители смогли ознакомиться с новейшими продуктами компании. Так, на Samsung Galaxy S23 Ultra можно было поиграть в Brawl Stars, Asphalt 9 и PUBG Mobile. Этот новый смартфон демонстрирует отличные возможности для гейминга, хотя его цену нельзя назвать доступной. Желающим сэкономить предлагаем ознакомиться с рейтингом бюджетных мобильных устройств на сайте https://comfy.ua/smartfon/

Мощная производительность Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Этот смартфон среднего класса анонсирован 3 марта 2023 года и уже успел хорошо зарекомендовать себя в играх. У него 6,67-дюймовый AMOLED-экран Dolby Vision с 1 млрд цветов и частотой обновления 120 Гц, чтобы вы наслаждались визуальной частью игры. В Redmi Note 12 Pro установлен чипсет Qualcomm Snapdragon 732G 5G, что обеспечивает достаточную мощность для плавной игры. Объем ОЗУ 8 ГБ достаточен для обработки нескольких ресурсоемких задач. В телефоне также есть стереодинамики Dolby Atmos.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт, чтобы вы играли достаточно долго. В дополнение ко всему основная камера на 108 Мп в модуле из четырех объективов запечатлит знаковые моменты. А сенсор на 16 Мп спереди позволит общаться через видео. Остальные опции включают NFC, сканер отпечатков пальцев, распознавание лица. Смартфон обойдется вам примерно в 320 долларов.

Захватывающий гейминг с POCO X5 Pro 5G

В 2023 году на рынке появился еще один телефон Xiaomi – под брендом POCO. Ключевые характеристики для игр:

  • Qualcomm Snapdragon 778;
  • AMOLED-дисплей;
  • высокая яркость;
  • объемные оперативная память и внутреннее хранилище;
  • батарея с длительным сроком службы;
  • быстрая зарядка.

Этот бюджетный игровой смартфон оснащен 6,67-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением Full HD+. Частота обновления 120 Гц и дискретизации касания 240 Гц обеспечивают мгновенные маневры и щелчки за доли секунды. Пиковая яркость составляет 1200 нит, поэтому можно контролировать, что происходит в игре, даже при ярком солнечном свете.

POCO X5 5G работает на процессоре Snapdragon 778 5G, предоставляющем захватывающий опыт игры. Батарея емкостью 5000 мАч с ускоренной зарядкой 33 Вт позволит подняться на новый уровень автономности. Цена модели улучшенной комплектации – около 380 долларов.

Созданный для побед realme 10

Еще одна премьера 2023 года – realme 10 – доступна примерно за 260 долларов. Главные характеристики для игр:

  • чип MediaTek Helio G99;
  • дисплей SuperAMOLED;
  • расширенная оперативная память;
  • емкий аккумулятор;
  • ускоренная зарядка;
  • 200% динамик UltraBoom.

Смартфон управляется процессором MediaTek Helio G99, поэтому предоставляет оптимизированную производительность игр и батареи. Для программ, которым требуется дополнительная память, вы можете добавить еще 8 ГБ ОЗУ, чтобы все было гладко.

Теги: Samsung, смартфон, Xiaomi, игры, видеоигры
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