Три причины купить аккумуляторный пылесос Electrolux

Аккумуляторный пылесос Electrolux можно использовать где угодно Фото: electrolux.ua

Эксперты компании Electrolux уверяют: новые ручные пылесосы станут настоящим открытием для тех, кто ценит идеальный порядок и бережет свою энергию.

Технологичные пылесосы стали доступными

На смену громоздким и неповоротливым традиционным моделям пришел практичный аккумуляторный пылесос Electrolux. Он покорил сердца пользователей универсальностью, эффективностью и простотой эксплуатации. Хранение такого футуристичного девайса будет также необременительным – за счет компактных размеров ему легко найти место даже в самых маленьких квартирах.

В отличие от роботов-пылесосов, цена на которые пока доступна немногим, ручные модификации устройств по карману большинству украинцев.

С каждым годом пылесосы все больше заботятся о своем владельце. Новинки 2021 года призваны максимально облегчить жизнь аллергикам, поскольку избавляют помещение от 96% аллергенов и пыли. А функция фильтрации воздуха делает комнату гигиеничной и комфортной для ее хозяев.

Идеальная чистота в каждом уголке без усилий

Фото: electrolux.ua

Важным преимуществом актуальных моделей ручных пылесосов стала их автономность. На полном заряде можно убрать в большом помещении, поскольку время беспрерывной работы достигает часа.

Минимальный вес прибора, который варьируется в пределах трех-четырех килограммов, позволяет расширить границы чистоты и бороться с пылью и грязью в самых отдаленных уголках комнат.

Замените привычные губки и щетки технологичным устройством, чтобы навести порядок во всей квартире:

на твердых напольных покрытиях. Эффективные насадки аккуратно удаляют грязь с пола без царапин;

на коврах и ковролине. Вы легко избавитесь от пыли, даже если у вас ковер с густым ворсом;

на поверхности мебели. Проведите пылесосом по обивке мебели – и результат уборки приятно порадует;

на домашнем текстиле. Пыль скапливается на шторах и пледах, уделите внимание и им, чтобы добиться идеальной гигиеничности.

Благодаря небольшому весу и значительному запасу автономности вы сможете очистить обои, карнизы, потолок и коврики у входа.

Комфорт и порядок, где бы вы ни были

Аккумуляторный пылесос Electrolux можно использовать где угодно: возьмите его в мастерскую, гараж, офис или на дачу, чтобы и вне дома наслаждаться чистотой и уютом.

Незаменим такой аппарат для офисных или торговых помещений – персонал легко перенесет его из одного кабинета в другой и быстро подзарядит по мере расхода энергии.

А благодаря множеству насадок, которые поставляются в комплекте с устройством, вы устроите генеральную уборку в салоне автомобиля. Гибкий и компактный девайс доберется до самых недоступных участков салона.