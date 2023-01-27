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UPG принадлежит исключительно семье Петренко – в этом заверил владелец компании

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АЗК UPG в Украине
АЗК UPG в Украине
Фото: пресс-служба АЗК UPG

С началом широкомасштабного вторжения РФ в Украину национальной сети АЗК UPG пришлось построить разрушенный бизнес фактически с нуля. Компания в кратчайшие сроки не только нашла новых поставщиков горючего на европейском рынке вместо тех, от которых пришлось отказаться, но и обеспечила страну и себя бесперебойными поставками нефтепродуктов из Европы.

Предотвратить дефицит горючего и сохранить лояльную ценовую политику на АЗК стало возможным, в частности, благодаря приобретению терминала по хранению и перевалке нефтепродуктов в Польше. Однако то, что остается в компании принципиально неизменным, – это семейность бизнеса. Об этом в интервью Forbes рассказал основатель и владелец группы компаний UPG Владимир Петренко.

"Помимо моей семьи, у компании "Укрпалетсистем", развивающей бренд UPG, других владельцев нет и не было. Я – основатель. Также в ней заняты жена, старший сын, сестра. И в том, что бизнес принадлежит исключительно семье Петренко, в том, что у нее нет никаких бенефициаров из Беларуси или России, может убедиться любой, кто почитает реестр, ведь это открытая информация", – пояснил Владимир Петренко.

Также владелец UPG рассказал, что сегодня компания продолжает отстраивать АЗК, уничтоженные врагом, и открывает новые объекты: "Начали мы с восстановления разбомбленных, фактически построив их заново: в селах Мила на Житомирской трассе и Загальцы в Бучанском районе. Также возобновили строительство АЗК в поселке Большая Дымерка. Его мы начали еще до войны, но обстрелы разрушили объект. В 2022 году запустили два новых объекта: на проспекте Освободителей в Киеве, еще один АЗК в Хмельницком и строим объект в Кодаках Киевской области".

Несмотря на продолжающуюся в стране войну и трансформацию бизнеса в условиях турбулентности, сеть не прекращает развиваться. По словам Владимира Петренко, в текущем году его компания намерена строить новые автозаправочные комплексы.

"Я думаю, мы – единственная компания, которая продолжает строительство АЗК в Украине, ведь уверены в победе и верим в светлое будущее", – говорится в интервью владельца UPG изданию Forbes.

Фото: пресслужба АЗК UPG
Фото: пресс-служба АЗК UPG

Теги: бизнес, UPG, АЗК, семейный бизнес
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