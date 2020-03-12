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Виды медицинских бандажей

Во избежание перегрузок и повреждения мышц и суставов специалисты рекомендуют использовать медицинский бандаж. Кроме того, такие изделия незаменимы при многих травмах и хирургических вмешательствах.

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Покупать бандаж следует лишь в сертифицированных центрах
Покупать бандаж следует лишь в сертифицированных центрах
Фото: ortop.ua

Рассмотрим разновидности и особенности бандажей, представленных в магазине медицинских товаров "Ортоп".

Что такое медицинский бандаж

Это специальное медицинское приспособление, главная задача которого – поддержка, а также ограничение подвижности поврежденных мышц, связок и суставов. С его помощью можно избежать осложнений, а также ускорить период восстановления.

Изделия выполняются из качественных гипоаллергенных материалов. Они могут применяться для разных частей тела.

Бандажи, представленные в магазине "Ортоп"

В магазине медицинских товаров "Ортоп" можно приобрести следующие виды бандажей:

  • Паховые – модели, предназначенные для людей, страдающих паховой грыжей. Бывают односторонние, двусторонние и универсальные с возможностью регулировки ремня.
  • Пупочные – предотвращают защемление пупочной грыжи. С их помощью улучшается кровообращение в месте повреждения, а также облегчается общее состояние. Такие изделия могут рекомендоваться как профилактическое средство при тяжелых физических нагрузках.
  • Послеоперационные – назначаются в послеоперационный период и ускоряют заживление ран и формирование рубца в месте разреза. 

Рассмотрим особенности каждой категории подробнее.

Бандаж для паховой грыжи

Представляет собой пояс с ремешками, пластиной из специального сплава и боковой застежкой в виде липучки. Ремни пропускаются между ногами. Бандаж бывает односторонним (для левой и правой стороны) или универсальным двусторонним. Универсальные модели позволяют переставлять ремень в зависимости от потребностей пациента.

Показания. Бандаж при паховой грыже рекомендуется следующим группам пользователей:

  • людям, занимающимся силовыми видами спорта либо грузчикам;
  • пациентам, перенесшим хирургическое вмешательство и в период восстановления после нее;
  • беременным женщинам на последнем триместре;
  • при возникновении болевых ощущений в области паха;
  • при невозможности провести хирургическое вмешательство.

Противопоказания. Паховый бандаж противопоказан при:

  • онкологических заболеваниях; 
  • ущемлении грыжевого мешка;
  • повреждениях и заболеваниях кожи.

Как пользоваться. Носить лишь в дневное время. Время использования не должно превышать 16 часов в день. После снятия необходимо сделать легкий массаж зоны грыжи. Одевать бандаж в положении лежа.

Бандаж для пупочной грыжи

Представляет собой широкий эластичный пояс с дополнительными элементами жесткости. В магазине "Ортоп" представлены следующие категории пупочных бандажей:

  • Для взрослых. Довольно часто в них встроены ребра жесткости, аппликатор, разгружающие пластины, а также дополнительная стяжка для поясницы. Особенности конструкции позволяют использовать изделие целый день, при этом учитывая особенности конституции тела.
  • Для детей. Представляет собой эластичную ленту с ограничителем и утолщением по центру. Изделие обеспечивает компрессию грыжи, укрепляет мышцы живота, а также ускоряет процесс заживления. 

Показания. Бандаж при пупочной грыже следует использовать:

  • при высоких физических нагрузках;
  • для предотвращения роста грыжи при невозможности провести операцию;
  • для уменьшения болевых ощущений после вправления грыжи хирургическим путем;
  • с целью профилактики развития грыж у детей.

Противопоказания. Изделие не следует использовать при:

  • заболеваниях кожи;
  • аллергии на используемые материалы;
  • пупочных ранах.

Как пользоваться. Снимать каждые несколько часов, чтобы кожа могла дышать. Можно надевать даже новорожденным при условии, что пупочная ранка уже затянулась.

Послеоперационный бандаж

Внешне – это широкий ремень, надевающийся на живот. Может иметь разную длину и ширину, поэтому есть возможность подбирать изделие по размеру. Часто оснащается фиксаторами в виде липучек или крючков. 

Главная задача – обеспечить поддержку пояснице и мышц живота, а также защитить операционные швы. Изделия позволит снизить болевые ощущения, а также ускорить процесс восстановления. Лучше всего купить бандаж до операции, чтобы иметь возможность использовать его с первых дней реабилитации. Бандаж послеоперационный грыжевой позволяет избежать появления грыж из-за ослабления мышц живота.

Показания. Изделие следует применять в следующих случаях:

  • операция на брюшной полости; 
  • кесарево сечение; 
  • гистерэктомия и лапаротомия;
  • опущение внутренних органов;
  • повреждения спинного мозга;
  • операции на позвоночнике;
  • травмы грудной клетки;
  • послеродовой период.

Противопоказания. Изделие не стоит использовать:

  • при наличии гнойных образований на месте швов;
  • при аллергических реакциях;
  • при заболеваниях кожи.

Как пользоваться. Обязательно проконсультироваться с врачом. Периодически снимать, чтобы кожа могла дышать. Пользоваться в дневное время.

Как выбрать бандаж

  • Обязательно примерьте изделие перед покупкой – бандаж должен подходить по размеру, не быть слишком свободным или тесным.
  • Отдавайте предпочтение моделям из натуральных тканей, они меньше вызывают аллергию.
  • Застежки и фиксаторы должны быть максимально удобными.
  • Обязательно проконсультируйтесь с врачом. Он поможет подобрать максимально подходящий тип изделия.
  • Помните, что внешний вид изделия не всегда сказывается на его качестве. Качественная модель не обязательно стоит дорого.

Покупать бандаж следует лишь в сертифицированных центрах, например магазине “Ортоп”. Здесь представлен широкий ассортимент бандажей высокого качества. Опытные консультанты ответят на любые вопросы.

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