Виды медицинских бандажей

Во избежание перегрузок и повреждения мышц и суставов специалисты рекомендуют использовать медицинский бандаж. Кроме того, такие изделия незаменимы при многих травмах и хирургических вмешательствах.

Рассмотрим разновидности и особенности бандажей, представленных в магазине медицинских товаров "Ортоп".

Что такое медицинский бандаж

Это специальное медицинское приспособление, главная задача которого – поддержка, а также ограничение подвижности поврежденных мышц, связок и суставов. С его помощью можно избежать осложнений, а также ускорить период восстановления.

Изделия выполняются из качественных гипоаллергенных материалов. Они могут применяться для разных частей тела.

Бандажи, представленные в магазине "Ортоп"

В магазине медицинских товаров "Ортоп" можно приобрести следующие виды бандажей:

Паховые – модели, предназначенные для людей, страдающих паховой грыжей. Бывают односторонние, двусторонние и универсальные с возможностью регулировки ремня.

Пупочные – предотвращают защемление пупочной грыжи. С их помощью улучшается кровообращение в месте повреждения, а также облегчается общее состояние. Такие изделия могут рекомендоваться как профилактическое средство при тяжелых физических нагрузках.

Послеоперационные – назначаются в послеоперационный период и ускоряют заживление ран и формирование рубца в месте разреза.

Рассмотрим особенности каждой категории подробнее.

Бандаж для паховой грыжи

Представляет собой пояс с ремешками, пластиной из специального сплава и боковой застежкой в виде липучки. Ремни пропускаются между ногами. Бандаж бывает односторонним (для левой и правой стороны) или универсальным двусторонним. Универсальные модели позволяют переставлять ремень в зависимости от потребностей пациента.

Показания. Бандаж при паховой грыже рекомендуется следующим группам пользователей:

людям, занимающимся силовыми видами спорта либо грузчикам;

пациентам, перенесшим хирургическое вмешательство и в период восстановления после нее;

беременным женщинам на последнем триместре;

при возникновении болевых ощущений в области паха;

при невозможности провести хирургическое вмешательство.

Противопоказания. Паховый бандаж противопоказан при:

онкологических заболеваниях;

ущемлении грыжевого мешка;

повреждениях и заболеваниях кожи.

Как пользоваться. Носить лишь в дневное время. Время использования не должно превышать 16 часов в день. После снятия необходимо сделать легкий массаж зоны грыжи. Одевать бандаж в положении лежа.

Бандаж для пупочной грыжи

Представляет собой широкий эластичный пояс с дополнительными элементами жесткости. В магазине "Ортоп" представлены следующие категории пупочных бандажей:

Для взрослых. Довольно часто в них встроены ребра жесткости, аппликатор, разгружающие пластины, а также дополнительная стяжка для поясницы. Особенности конструкции позволяют использовать изделие целый день, при этом учитывая особенности конституции тела.

Для детей. Представляет собой эластичную ленту с ограничителем и утолщением по центру. Изделие обеспечивает компрессию грыжи, укрепляет мышцы живота, а также ускоряет процесс заживления.

Показания. Бандаж при пупочной грыже следует использовать:

при высоких физических нагрузках;

для предотвращения роста грыжи при невозможности провести операцию;

для уменьшения болевых ощущений после вправления грыжи хирургическим путем;

с целью профилактики развития грыж у детей.

Противопоказания. Изделие не следует использовать при:

заболеваниях кожи;

аллергии на используемые материалы;

пупочных ранах.

Как пользоваться. Снимать каждые несколько часов, чтобы кожа могла дышать. Можно надевать даже новорожденным при условии, что пупочная ранка уже затянулась.

Послеоперационный бандаж

Внешне – это широкий ремень, надевающийся на живот. Может иметь разную длину и ширину, поэтому есть возможность подбирать изделие по размеру. Часто оснащается фиксаторами в виде липучек или крючков.

Главная задача – обеспечить поддержку пояснице и мышц живота, а также защитить операционные швы. Изделия позволит снизить болевые ощущения, а также ускорить процесс восстановления. Лучше всего купить бандаж до операции, чтобы иметь возможность использовать его с первых дней реабилитации. Бандаж послеоперационный грыжевой позволяет избежать появления грыж из-за ослабления мышц живота.

Показания. Изделие следует применять в следующих случаях:

операция на брюшной полости;

кесарево сечение;

гистерэктомия и лапаротомия;

опущение внутренних органов;

повреждения спинного мозга;

операции на позвоночнике;

травмы грудной клетки;

послеродовой период.

Противопоказания. Изделие не стоит использовать:

при наличии гнойных образований на месте швов;

при аллергических реакциях;

при заболеваниях кожи.

Как пользоваться. Обязательно проконсультироваться с врачом. Периодически снимать, чтобы кожа могла дышать. Пользоваться в дневное время.

Как выбрать бандаж

Обязательно примерьте изделие перед покупкой – бандаж должен подходить по размеру, не быть слишком свободным или тесным.

Отдавайте предпочтение моделям из натуральных тканей, они меньше вызывают аллергию.

Застежки и фиксаторы должны быть максимально удобными.

Обязательно проконсультируйтесь с врачом. Он поможет подобрать максимально подходящий тип изделия.

Помните, что внешний вид изделия не всегда сказывается на его качестве. Качественная модель не обязательно стоит дорого.

Покупать бандаж следует лишь в сертифицированных центрах, например магазине “Ортоп”. Здесь представлен широкий ассортимент бандажей высокого качества. Опытные консультанты ответят на любые вопросы.