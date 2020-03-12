Виды медицинских бандажей

Рассмотрим разновидности и особенности бандажей, представленных в магазине медицинских товаров "Ортоп".
Что такое медицинский бандаж
Это специальное медицинское приспособление, главная задача которого – поддержка, а также ограничение подвижности поврежденных мышц, связок и суставов. С его помощью можно избежать осложнений, а также ускорить период восстановления.
Изделия выполняются из качественных гипоаллергенных материалов. Они могут применяться для разных частей тела.
Бандажи, представленные в магазине "Ортоп"
В магазине медицинских товаров "Ортоп" можно приобрести следующие виды бандажей:
Рассмотрим особенности каждой категории подробнее.
Бандаж для паховой грыжи
Представляет собой пояс с ремешками, пластиной из специального сплава и боковой застежкой в виде липучки. Ремни пропускаются между ногами. Бандаж бывает односторонним (для левой и правой стороны) или универсальным двусторонним. Универсальные модели позволяют переставлять ремень в зависимости от потребностей пациента.
Показания. Бандаж при паховой грыже рекомендуется следующим группам пользователей:
Противопоказания. Паховый бандаж противопоказан при:
Как пользоваться. Носить лишь в дневное время. Время использования не должно превышать 16 часов в день. После снятия необходимо сделать легкий массаж зоны грыжи. Одевать бандаж в положении лежа.
Бандаж для пупочной грыжи
Представляет собой широкий эластичный пояс с дополнительными элементами жесткости. В магазине "Ортоп" представлены следующие категории пупочных бандажей:
Показания. Бандаж при пупочной грыже следует использовать:
Противопоказания. Изделие не следует использовать при:
Как пользоваться. Снимать каждые несколько часов, чтобы кожа могла дышать. Можно надевать даже новорожденным при условии, что пупочная ранка уже затянулась.
Послеоперационный бандаж
Внешне – это широкий ремень, надевающийся на живот. Может иметь разную длину и ширину, поэтому есть возможность подбирать изделие по размеру. Часто оснащается фиксаторами в виде липучек или крючков.
Главная задача – обеспечить поддержку пояснице и мышц живота, а также защитить операционные швы. Изделия позволит снизить болевые ощущения, а также ускорить процесс восстановления. Лучше всего купить бандаж до операции, чтобы иметь возможность использовать его с первых дней реабилитации. Бандаж послеоперационный грыжевой позволяет избежать появления грыж из-за ослабления мышц живота.
Показания. Изделие следует применять в следующих случаях:
Противопоказания. Изделие не стоит использовать:
Как пользоваться. Обязательно проконсультироваться с врачом. Периодически снимать, чтобы кожа могла дышать. Пользоваться в дневное время.
Как выбрать бандаж
Покупать бандаж следует лишь в сертифицированных центрах, например магазине “Ортоп”. Здесь представлен широкий ассортимент бандажей высокого качества. Опытные консультанты ответят на любые вопросы.