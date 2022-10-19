Качественное европейское топливо стандарта Евро-5 предлагает сеть АЗК UPG

Все виды топлива соответствуют стандарту Евро-5, сообщает liga.net. Национальная сеть АЗК UPG быстро оправилась от кризиса, вызванного широкомасштабной войной. Компания оперативно наладила сотрудничество с европейскими партнерами. В то же время она сумела сохранить стабильную и лояльную ценовую политику благодаря наличию собственного автопарка и оптимизации логистических затрат.

Каждая партия горючего имеет сертификат качества производителя. С ним клиенты всегда могут ознакомиться в уголке потребителя, который расположен на всех АЗК сети.

Сеть АЗК предлагает владельцам мощных и современных авто свой брендовый бензин upg100. Таким горючим можно заправлять авто, на дверце бака которого указано октановое число 98 или выше.

Сотка гарантирует легкий разгон автомобиля и плавный запуск двигателя. Специалисты отмечают, что такой вид бензина устойчив к детонации. В процессе сгорания горючее выделяет большее количество энергии, что минимизирует его расход.

upg100 не содержит никаких присадок и примесей. Процент серы в продукте незначителен, что является важным преимуществом премиального горючего.

Кроме того, "сотый" от UPG имеет низкое содержание бензола и ароматических углеводородов, что предохраняет детали автомобиля от коррозии.

Европейский бензин. Фото: прессцентр АЗК UPG

На всех АЗК сети водители могут купить как обычный бензин А-95, так и брендовый upg95. Его октановое число выше отметки 95 и варьируется в зависимости от партии поставок.

Оба вида горючего не содержат присадок и примесей. В частности, содержание серы, бензола и ароматических углеводородов значительно ниже допустимых показателей в соответствии с нормами ДСТУ.

Дизельное горючее от UPG также является качественным продуктом. Его преимущество – показатель цетанового числа. Он определяет способность жидкости к воспламенению в камере сгорания. Например, цетановое число летнего EURO DIESEL от UPG – 52 и выше, хотя, согласно стандарту Евро-5, этот показатель должен составлять не менее 51 единицы.

Для удобства клиентов все автозаправочные комплексы UPG оборудованы современными газораздаточными колонками. Компания реализует самый распространенный вид газового горючего – пропан-бутан.

Основной характеристикой газа остается октановое число. В продукте от UPG это число находится в пределах 105–108 единиц. Согласно исследованиям специалистов, этот показатель не должен быть ниже 99 единиц. Благодаря высокому октановому числу горючего ресурс двигателя возрастает вдвое.

От качества горючего на АЗК зависит репутация компании, а это – основной нематериальный актив UPG. Поэтому, чтобы высокое качество нефтепродуктов сохранялось от производителя до колонки АЗК, компания проводит тщательный контроль каждого звена на его пути к потребителю.