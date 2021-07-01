Запуск нового ОСАГО-каталога от Finance.ua

Подбор страховой компании на Finance.ua

Чтобы долго не искать нужную компанию в интернете, не обзванивать всевозможные страховые компании, Finance.ua создал каталог полисов ОСАГО. Онлайн-каталог значительно экономит время на поиск подходящей страховки – достаточно просто указать нужную информацию в фильтрах:

льготы;

регистрация авто;

размер двигателя;

франшиза;

тип авто.

Благодаря каталогу автогражданка оформляется онлайн за несколько минут после того, как сайт генерирует список подходящих предложений. Все, что остается сделать пользователю, – выбрать компанию и заключить договор.

Главные отличия каталога автогражданки онлайн на Finance.ua

Основное преимущество пользования сервисом Finance.ua – акция для каждого автолюбителя. Участник может выиграть 10 литров топлива, оформив ОСАГО онлайн. В связи с тем, что каталог только запустился, Finance.ua хочет разделить радостную новость со своими пользователями. Детали акции можно посмотреть на сайте.

Кроме того, каталог работает:

Быстро. Никаких очередей и звонков – полис придет пользователю на почту в электронном виде в течение 10 минут после оплаты. Безопасно. Finance.ua работает только с надежными фирмами, которые проверены годами прозрачного сотрудничества. С индивидуальным подходом. Каждый пользователь сможет найти то, что ему нужно, настроив фильтры. Каким бы ни был запрос – Finance.ua подберет идеальный вариант страхового полиса.

Для получения страховки понадобится всего три документа: паспорт, ИНН и регистрация транспортного средства.

Вы можете рассчитывать на Finance.ua – сравнивайте цены, подбирайте компанию и выгодно оформляйте ОСАГО через онлайн-каталог.