Запуск нового ОСАГО-каталога от Finance.ua

Чтобы долго не искать нужную компанию в интернете, не обзванивать всевозможные страховые компании, Finance.ua создал каталог полисов ОСАГО. Онлайн-каталог значительно экономит время на поиск подходящей страховки – достаточно просто указать нужную информацию в фильтрах:
льготы;
регистрация авто;
размер двигателя;
франшиза;
тип авто.
Благодаря каталогу автогражданка оформляется онлайн за несколько минут после того, как сайт генерирует список подходящих предложений. Все, что остается сделать пользователю, – выбрать компанию и заключить договор.
Основное преимущество пользования сервисом Finance.ua – акция для каждого автолюбителя. Участник может выиграть 10 литров топлива, оформив ОСАГО онлайн. В связи с тем, что каталог только запустился, Finance.ua хочет разделить радостную новость со своими пользователями. Детали акции можно посмотреть на сайте.
Кроме того, каталог работает:
Для получения страховки понадобится всего три документа: паспорт, ИНН и регистрация транспортного средства.
Вы можете рассчитывать на Finance.ua – сравнивайте цены, подбирайте компанию и выгодно оформляйте ОСАГО через онлайн-каталог.