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Видео: Алеся Бацман / YouTube

"Бацман по вторникам". Трансляция

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На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман вышла программа "Бацман по четвергам".

Во время программы журналистка отвечала на вопросы зрителей.

Бацман запустила программу в июле 2022 года, она периодически выходит по вторникам.

Теги: Алеся Бацман
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