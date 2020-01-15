Клуб читателей
ГОРДОН
 
LIVE ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Интервью с Левом на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция

Сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с российским и американским музыкальным и кинопродюсером Леонардом Левом, которое он дал основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону 3 декабря 2019 года в Киеве.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Теги: Леонард Лев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
В Кабмине в пять раз повысили зарплаты? Гончарук утверждает, что таким образом борется с коррупцией. Главное
В Кабмине в пять раз повысили зарплаты? Гончарук утверждает, что таким образом борется с коррупцией. Главное G
Дмитрий НЕЙМЫРОК
  Украинский бизнесмен из Австралии: Пожары стали проблемой национального масштаба, но – простите за цинизм, – не общенациональной трагедией
  Украинский бизнесмен из Австралии: Пожары стали проблемой национального масштаба, но – простите за цинизм, – не общенациональной трагедией G
Наталия ДВАЛИ
  Полякова: Министр культуры привез меня петь к Януковичу в надежде, что будет интим
  Полякова: Министр культуры привез меня петь к Януковичу в надежде, что будет интим G
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook


 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS