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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Отъезд из России, Высоцкий, Шнуров, Ургант, Деревянко, Куценко, Охлобыстин. Интервью Гордона с Качановым. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с российским кинорежиссером, сценаристом, актером и продюсером Романом Качановым.

Во время войны Качанов говорил о своем творчестве, о том, почему считает свой дебютный фильм "Не спрашивай меня ни о чем" провалом, как снимал фильм "ДМБ", об известных российских артистках и работе с ними, в том числе о Павле Деревянко, Гоше Куценко, Ренате Литвиновой, Никите Высоцком, Иване Охлобыстине, а также о телеведущем Иване Урганте, музыканте Сергее Шнурове, отъезде из России и войне, которую Россия развязала против Украины. 

"Я на стороне страдающего и защищающего себя народа Украины", – сказал во время интервью режиссер. 

Качанов родился в 1967 году в Москве. В 1982–1984 годах, учась в вечерней школе, посещал курсы режиссуры на Высших курсах кинорежиссеров. Окончил сценарный факультет ВГИК. 

В юности был помощником писателя Кира Булычева. Сам писал рассказы и пьесы преимущественно под псевдонимом Р. Губин.

В 1991 году снял первый фильм – "Не спрашивай меня ни о чем". Среди самых известных работ режиссера  – фильмы "ДМБ" (2000) и "Даун Хаус" (2001). 

Отец Качанова – известный советский режиссер-мультипликатор Роман Качанов – старший. 

Качанов осудил войну России против Украины. Сейчас живет в Латвии. 

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, Латвия, кино, Иван Охлобыстин, Рената Литвинова, Гоша Куценко, Сергей Шнуров, Никита Высоцкий, война России против Украины, Павел Деревянко, Иван Ургант, Роман Качанов
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