Отъезд из России, Высоцкий, Шнуров, Ургант, Деревянко, Куценко, Охлобыстин. Интервью Гордона с Качановым. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время войны Качанов говорил о своем творчестве, о том, почему считает свой дебютный фильм "Не спрашивай меня ни о чем" провалом, как снимал фильм "ДМБ", об известных российских артистках и работе с ними, в том числе о Павле Деревянко, Гоше Куценко, Ренате Литвиновой, Никите Высоцком, Иване Охлобыстине, а также о телеведущем Иване Урганте, музыканте Сергее Шнурове, отъезде из России и войне, которую Россия развязала против Украины.

"Я на стороне страдающего и защищающего себя народа Украины", – сказал во время интервью режиссер.

Качанов родился в 1967 году в Москве. В 1982–1984 годах, учась в вечерней школе, посещал курсы режиссуры на Высших курсах кинорежиссеров. Окончил сценарный факультет ВГИК.

В юности был помощником писателя Кира Булычева. Сам писал рассказы и пьесы преимущественно под псевдонимом Р. Губин.

В 1991 году снял первый фильм – "Не спрашивай меня ни о чем". Среди самых известных работ режиссера – фильмы "ДМБ" (2000) и "Даун Хаус" (2001).

Отец Качанова – известный советский режиссер-мультипликатор Роман Качанов – старший.

Качанов осудил войну России против Украины. Сейчас живет в Латвии.