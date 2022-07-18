Цели, планы, болезнь и преемник Путина, ошибка Ельцина, Патрушев, распад России. Интервью Гордона с Касьяновым. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Главной темой интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с Касьяновым стала война РФ против Украины.

Во время интервью Касьянов говорил о том, когда понял, что война неизбежна, почему президент РФ Владимир Путин принял решение напасть на Украину и какую цель перед собой ставил, о том, есть ли в окружении Путина люди, которые могут ему возразить, о секретаре Совета безопасности РФ Николае Патрушеве и бывшем премьер-министре Дмитрии Медведеве, о том, что первый президент РФ Борис Ельцин говорил о Путине перед своей смертью, о влиянии санкций на экономику РФ и о том, как их восприняло российское руководство, а также о том, может ли Путин объявить в РФ открытую мобилизацию, кто может стать его преемником и чем закончится война.

"У меня нет сомнений (по крайней мере, это мое желание, думаю, цивилизованный мир считает так же), что все закончится победой Украины, восстановлением ее независимости и территориальной целостности. Полностью, – сказал Касьянов в интервью. – Рано или поздно, я уверен, демократическая власть в России будет избрана и она будет вновь строить демократическое государство. Это закончится нашими хорошими отношениями. Украина будет процветающим государством, мы также будем стараться строить в России процветающее государство".

Касьянов родился в 1957 году в Московской области. Окончил Московский автомобильно-дорожный институт (специальность – "инженер-строитель").

В 1980-х работал в аппарате Государственного планового комитета РСФСР, в начале 1990-х – в министерстве экономики и министерстве финансов РФ. В 1995–1999 годах Касьянов был заместителем министра финансов. На этой должности вел переговоры с внешними кредиторами об урегулировании долга бывшего СССР. В 1999–2000 годах занимал должность министра финансов, с 2000-го по 2004-й возглавлял правительство. Как сказано в официальной биографии Касьянова, он запустил ряд структурных реформ в РФ, в том числе налоговую и бюджетную реформы.

В 2008 году планировал баллотироваться в президенты РФ, но в итоге ему отказали в регистрации.

В 2010 году вместе с политиками Борисом Немцовым и Владимиром Рыжковым создал демократическую коалицию, которая позже стала Партией народной свободы (ПАРНАС). С 2015 года возглавляет партию.

Сейчас Касьянов живет за границей (он не называет страну, в которой находится).