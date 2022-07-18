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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Цели, планы, болезнь и преемник Путина, ошибка Ельцина, Патрушев, распад России. Интервью Гордона с Касьяновым. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с российским оппозиционным политиком, бывшим председателем правительства Российской Федерации Михаилом Касьяновым.

Главной темой интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с Касьяновым стала война РФ против Украины. 

Во время интервью Касьянов говорил о том, когда понял, что война неизбежна, почему президент РФ Владимир Путин принял решение напасть на Украину и какую цель перед собой ставил, о том, есть ли в окружении Путина люди, которые могут ему возразить, о секретаре Совета безопасности РФ Николае Патрушеве и бывшем премьер-министре Дмитрии Медведеве, о том, что первый президент РФ Борис Ельцин говорил о Путине перед своей смертью, о влиянии санкций на экономику РФ и о том, как их восприняло российское руководство, а также о том, может ли Путин объявить в РФ открытую мобилизацию, кто может стать его преемником и чем закончится война. 

"У меня нет сомнений (по крайней мере, это мое желание, думаю, цивилизованный мир считает так же), что все закончится победой Украины, восстановлением ее независимости и территориальной целостности. Полностью, – сказал Касьянов в интервью. – Рано или поздно, я уверен, демократическая власть в России будет избрана и она будет вновь строить демократическое государство. Это закончится нашими хорошими отношениями. Украина будет процветающим государством, мы также будем стараться строить в России процветающее государство". 

Касьянов родился в 1957 году в Московской области. Окончил Московский автомобильно-дорожный институт (специальность – "инженер-строитель").

В 1980-х работал в аппарате Государственного планового комитета РСФСР, в начале 1990-х – в министерстве экономики и министерстве финансов РФ. В 19951999 годах Касьянов был заместителем министра финансов. На этой должности вел переговоры с внешними кредиторами об урегулировании долга бывшего СССР. В 19992000 годах занимал должность министра финансов, с 2000-го по 2004-й возглавлял правительство. Как сказано в официальной биографии Касьянова, он запустил ряд структурных реформ в РФ, в том числе налоговую и бюджетную реформы. 

В 2008 году планировал баллотироваться в президенты РФ, но в итоге ему отказали в регистрации. 

В 2010 году вместе с политиками Борисом Немцовым и Владимиром Рыжковым создал демократическую коалицию, которая позже стала Партией народной свободы (ПАРНАС). С 2015 года возглавляет партию. 

Сейчас Касьянов живет за границей (он не называет страну, в которой находится). 

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Борис Ельцин, мобилизация, Михаил Касьянов, Николай Патрушев, война России против Украины
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