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Видео: Open Ukraine / YouTube

Во Львове начался второй день молодежной встречи Киевского форума по безопасности. Трансляция

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25 сентября во Львове начался второй день молодежной встречи Киевского форума по безопасности "Запад – Восток, Север – Юг". Трансляция ведется на YouTube-канале Open Ukraine.

Во встрече принимают участие 100 молодых профессионалов и активистов из разных регионов Украины. Сегодня перед ними выступят помощник госсека США по делам Европ и Евразии в 2005–2009 годах Дэниел Фрид, историк и журналист Александр Зинченко, министр образования Украины в 2016–2019 годах Лилия Гриневич, проректор Украинского католического университета София Опацкая, сооснователь холдинга эмоций !Fest Андрей Худо, нардеп от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий, директор по политического планирования Госдепа США в 2018–2019 годах Кирон Скиннер, помощник Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии в 2000–2004 годах и посол США в Украине в 1998–2000 годах Стивен Пайфер, директор Центра информации и документации НАТО Винета Кляйне, председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк.

Теги: Киев, Арсений Яценюк, Николай Княжицкий, Стивен Пайфер, Лилия Гриневич, Александр Зинченко, Дэниел Фрид
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