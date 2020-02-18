"Город головорезов". Вышел трейлер фильма с Муром, Ховардом и Хоуком. Видео
На канале Movieclips Trailers в YouTube разместили трейлер фильма "Город головорезов". По сюжету четверо лучших друзей из Нового Орлеана обнаруживают, что их общий дом был разрушен печальном ураганом "Катрина". В поисках работы герои нанимаются к местному гангстеру. Тот поручает им ограбить казино. Режиссер – Роберт Диггс. Роли исполнили Шамеик Мур, Терренс Ховард, Итан Хоук, Деметриус Шипп – младший, Эйса Гонсалес, Киан Джонсон, Катерина Грэхэм. Мировая премьера назначена на 10 апреля 2020 года.
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.