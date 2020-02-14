Иглесиас и Курникова обнародовали первые фото своего третьего ребенка

Испанский певец Энрике Иглесиас и российская теннисистка Анна Курникова поделились семейными снимками с новорожденным ребенком, сделанными в родильном отделении.

Испанский певец Энрике Иглесиас на своей странице в Instagram разместил фото с новорожденным ребенком на руках.

"Моя Саншайн (дословно – "Мой солнечный свет". – "ГОРДОН")", – написал он и указал дату появления малыша на свет: 30 января.

Пол ребенка певец не назвал, но, судя по розовому чепчику на голове, это девочка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram My Sunshine 01.30.2020 Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 13 Фев 2020 в 10:13 PST

Снимки также обнародовала в Instagram мать новорожденной, российская теннисистка Анна Курникова. Фото были сделаны в родильном отделении.

Она сопроводила их той же подписью, что и отец ребенка – "Моя Саншайн". Вероятно, такое имя дали ребенку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram My Sunshine 01.30.2020 Публикация от Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova) 13 Фев 2020 в 10:27 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram 01.30.2020 Публикация от Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova) 13 Фев 2020 в 10:42 PST

У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой есть также близнецы, родившиеся 16 декабря 2017 года.

Певец и спортсменка познакомились на съемках клипа певца на песню Escape. Их роман длится более 15 лет.