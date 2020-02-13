"Охота". Вышел трейлер фильма с Гилпин и Суонк. Видео

На YouTube-канале Movieclips Trailers разместили трейлер фильма "Охота". Режиссер – Крэйг Зобел. Роли исполнили Бетти Гилпин, Хиллари Суонк, Эмма Робертс, Итан Сапли. В центре сюжета группа богачей, которые ради развлечения похищают 12 человек. Они намерены опробовать новое развлечение – охоту на людей. Но одна из жертв оказывается более опытной охотницей. Мировая премьера картины состоится 13 марта. Лента должна была выйти в сентябре, но премьера была отложена из-за массовых расстрелов в США летом 2019 года. Об этом сообщает Den Of Geek. Картина "Охота" также подверглась критике президента США Дональда Трампа, заявившего в Twitter, что такое кино вызовет конфликт в обществе.

Лента выйдет в мировой прокат 13 марта

Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube

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