Till The End. Линдеманн использовал в презентации новой композиции русский мат. Аудио
На YouTube-канале Various Artists-Topic в YouTube разместили композицию Till The End (Na Chui) в исполнении фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна. В названии использовано нецензурное русскоязычное выражение, написанное латинскими буквами. Является это названием песни или нового проекта Линдеманна, не указано. Трек сопровождает изображение Линдеманна, окруженного обнаженными девушками в красных галстуках и пилотках в тон.
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