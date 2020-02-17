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Till The End. Линдеманн использовал в презентации новой композиции русский мат. Аудио

На YouTube-канале Various Artists-Topic в YouTube разместили композицию Till The End (Na Chui) в исполнении фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна. В названии использовано нецензурное русскоязычное выражение, написанное латинскими буквами. Является это названием песни или нового проекта Линдеманна, не указано. Трек сопровождает изображение Линдеманна, окруженного обнаженными девушками в красных галстуках и пилотках в тон.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Линдеманн использовал нецензурное русскоязычное выражение, написанное латинскими буквами
Линдеманн использовал нецензурное русскоязычное выражение, написанное латинскими буквами
Фото: till_lindemann_official/ / Instagram
видео

Аудио: Various Artists - Topic / YouTube
Теги: Rammstein, аудио, Тилль Линдеманн, трек
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