"Удивительные истории". Вышел трейлер ремейка сериала Спилберга. Видео
На YouTube-канале стримингового сервиса Apple TV+ разместили трейлер сериала "Удивительных историй" – ремейка сериала режиссера Стивена Спилберга 1980-х годов. "Это переосмысление серии классической антологии переносит повседневных персонажей в миры чуда, вероятности и воображения", – говорится в описании проекта."Удивительные истории" – это короткие рассказы на грани жанров фантастики, фэнтези и хоррора. В проекте будет пять эпизодов, каждый из которых представляет отдельную историю. Оригинальный сериал впервые был показан в США на канале NBC с 29 сентября 1985 года по 10 апреля 1987 года. Новый проект стартует 6 марта на Apple TV+.
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