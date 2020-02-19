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"Удивительные истории". Вышел трейлер ремейка сериала Спилберга. Видео

На YouTube-канале стримингового сервиса Apple TV+ разместили трейлер сериала "Удивительных историй" – ремейка сериала режиссера Стивена Спилберга 1980-х годов. "Это переосмысление серии классической антологии переносит повседневных персонажей в миры чуда, вероятности и воображения", – говорится в описании проекта."Удивительные истории" – это короткие рассказы на грани жанров фантастики, фэнтези и хоррора. В проекте будет пять эпизодов, каждый из которых представляет отдельную историю. Оригинальный сериал впервые был показан в США на канале NBC с 29 сентября 1985 года по 10 апреля 1987 года. Новый проект стартует 6 марта на Apple TV+.

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Новый проект стартует 6 марта на Apple TV+.
Новый проект стартует 6 марта на Apple TV+.
Скриншот: Apple TV / YouTube
видео

Видео: Apple TV / YouTube
Теги: Стивен Спилберг, видео, трейлер
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