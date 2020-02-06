Украинцам предлагают признаться в любви со сцены на концерте "Друга Ріка", "Скрябін" и Letay

В рамках акции "Сезон романтических признаний" предоставляется возможность во время мероприятия публично признаться в любви.

14 февраля в Киеве состоится концерт групп "Друга ріка", "Скрябін" и Letay. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщает пресс-служба билетного оператора Karabas.

В рамках акции "Сезон романтических признаний" предоставляется возможность во время мероприятия публично признаться в любви.

Для того чтобы получить шанс на это, нужно заполнить форму на сайте. В анкете предлагается рассказать, почему именно ваши чувства достойны того, чтобы ради них остановили концерт. Принять участие в акции может любой желающий. Три победителя акции будут объявлены 13 февраля.

Организаторы обещают, что ради самых романтичных признаний в День всех влюбленных они ненадолго остановят праздничный концерт #пролюбов и позволят победителям акции рассказать о своих чувствах прямо со сцены.

Концерт состоится в клубе Stereo Plaza 14 февраля в 19.00.