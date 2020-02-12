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"Выжить". Вышел тизер сериала со звездой "Игры престолов" Тернер. Видео

На YouTube-канале стримингового сервиса Quibi разместили тизер сериала "Выжить". В проекте также задействован актер сериала "Ходячие мертвецы" Кори Хоукинс. Сериал основан на одноименном романе Алекса Морель. Режиссер – Марк Пеллингтон. Главные герои, Джейн и Пол, выживают после крушения самолета в заснеженных горах. Им предстоит выживать в экстремальных условиях. Премьера проекта на Quibi запланирована на апрель 2020 года.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Тернер исполняет главную женскую роль
Тернер исполняет главную женскую роль
Скриншот: Quibi / YouTube
видео

Видео: Quibi / YouTube
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