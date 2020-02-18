"Зеленый Рыцарь". Вышел тизер фильма с Петелем и Викандер. Видео
Студия А24 на своем YouTube-канале разместила тизер фильма "Зеленый Рыцарь". В основе сюжета – английская фольклорная поэма "Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь". По сюжету племянник короля Артура, сэр Гавейн, принимает вызов таинственного Зеленого Рыцаря с топором. Гавейн отрубает ему голову, но незнакомец прикрепляет ее обратно и обещает отомстить через год и один день. Гавейн готовится к поединку. Режиссер – Стивен Уикс. Роли исполнили Дев Патель, Алисия Викандер, Джоэл Эдгертон. Мировая премьера назначена на 29 мая 2020 года.
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