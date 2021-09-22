Дизайнер интерьеров королевской семьи Великобритании создала дом Linden Luxury Residences в Киеве

Linden – жилье премиум-класса, которое находится на Липках, в самом престижном и дорогом районе столицы. Это проект, который реализует девелопер – Budhouse Group. В настоящее время ведутся работы по подготовке введения дома в эксплуатацию.

Девелопер Linden Luxury Residences выбрал компанию Kelly Hoppen Interiors в связи с богатым опытом работы студии в люксовом сегменте.

Келли Хоппен считается одним из самых влиятельных дизайнеров Великобритании, среди ее клиентов – королевская семья, Хиллари Клинтон, Элтон Джон, Виктория и Дэвид Бекхэмы, студия Walt Disney и другие. Она проектировала частные резиденции, яхты и самолеты, а также реализовывала коммерческие проекты, включая отели и рестораны. Также дизайнер с мировым именем выпускает под собственным брендом мебель и декор для дома.

Фото: linden.kiev.ua

Особенность дизайна Хоппен – в оригинальной, лаконичной и востребованной стилистике, которую называют "нейтральной роскошью". Сама Келли характерной чертой своих работ называет элегантность. Конечный результат, по мнению дизайнера, должен выдержать испытание временем, то есть сегодня и всегда выглядеть шикарно, изящно и просто, совмещая эпохи и стили.

Фото: linden.kiev.ua

Резиденции Linden Luxury Residences будут соответствовать главному стилю Келли Хоппен. Различные оттенки серого цвета в интерьере дополнятся винтажными и современными деталями. Необычное сочетание позволит создать эксклюзивный дизайн для апартаментов Киева.

Linden Luxury Residences был признан "Лучшим жилым комплексом класса Luxury" по версии главной Всеукраинской строительной премии iBUlLD-2019 и объявлен "Лучшим проектом жилой недвижимости Украины" в национальной Премии в области недвижимости CP Awards 2020.