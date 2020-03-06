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Издание "ГОРДОН" ищет журналистов и редакторов

Интернет-издание "ГОРДОН" расширяет штат.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"ГОРДОН" ищет опытных редакторов
"ГОРДОН" ищет опытных редакторов
Фото: pexels.com

Интернет-издание "ГОРДОН" ищет опытных журналистов.

Для работы на сайте нужны выпускающие редакторы (журналисты), которые ориентируются в общественно-политической жизни и оперативно, понятно, легко, грамотно пишут. Опыт работы в СМИ обязателен.

Дополнительным преимуществом будет опыт работы на аналогичных должностях и знание иностранных языков.

Мы предлагаем конкурентную зарплату, удаленную работу (место проживания сотрудника не имеет значения), веселый коллектив и возможность карьерного роста. Резюме присылайте на [email protected]. Срок подачи резюме – до 20 марта. Мы свяжемся с кандидатами, которые соответствуют нашим критериям.

Теги: работа
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