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Букеровскую премию получила писательница из Нидерландов

Нидерландская писательница Марике Лукас Риневельд получила Международную Букеровскую премию за роман "Вечерний дискомфорт", став самым молодым лауреатом премии.

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29-летняя Риневелд самый молодой лауреат в истории премии
29-летняя Риневелд – самый молодой лауреат в истории премии
Фото: wikipedia.org

Победительницей Букеровской премии – 2020 стала 29-летняя писательница из Нидерландов Марике Лукас Риневельд, премия присуждена ей за книгу "Вечерний дискомфорт", сообщил сайт The Booker Prizes 26 августа.

Победителя премии объявил председатель жюри Тед Ходжкинсон, мероприятие транслировалось  на страницах Букеровской премии в Facebook и YouTube. 

Приз в размере 50 тыс. фунтов [1 млн 800 тыс. грн] стерлингов будет разделен между автором книги и переводчицей Мишель Хатчисон, которая перевела произведение с нидерландского на английский язык.

"Вечерний дискомфорт" – дебютный роман Лукас Риневельд, он повествует о жизни девушки из консервативной христианской семьи. В Нидерландах книга стала бестселлером, получило премию ANV Debut Prize, сказано на официальном сайте премии.

29-летняя Риневелд – самый молодой лауреат Букеровской премии в ее истории.

Букеровская премия – одна из престижных наград в мире английской литературы. Победитель получает 50 тыс. фунтов стерлингов. Впервые вручение награды состоялось в 1969 году. С 2005 года вручается Международная Букеровская премия за романы, переведенные на английский язык.

Теги: литература, Нидерланды, премия, книги, Букеровская премия
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