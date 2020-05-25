Интервью Гордона с Кикабидзе. Где и когда смотреть

Интервью журналиста, основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с грузинским певцом актером, кинорежиссером Вахтангом Кикабидзе выйдет в 18.00 на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с грузинским певцом актером, кинорежиссером Вахтангом Кикабидзе, сообщил "ГОРДОН" основатель издания, журналист Дмитрий Гордон.

Интервью записали в начале мая по Skype.

Во время интервью Кикабидзе говорил о коронавирусе, карантине, о знакомстве с президентом Украины Владимиром Зеленском, о бывшем президенте Грузии, главе украинского Исполнительного комитета реформ Михаиле Саакашвили, о России и ее президенте Владимире Путине, а также о родителях, Боге и возрасте.

"Ни в одном российском городе не был с 2008 года. На гастроли меня приглашают все время, но нельзя петь людям, которые хотят тебя побить. Если к тебе приехал танк, в эту страну ты не должен ехать петь и развлекать", – сказал актер.

Кикабидзе родился в 1938 году в Тбилиси. Учился в Тбилисском государственном университете имени Иване Джавахишвили и Тбилисском институте иностранных языков.

В 1959 году Кикабидзе стал артистом Тбилисской филармонии. В 1963–1966 годах работал в вокальном квартете "Диэло", с 1966-го по 1980 год был солистом и играл на ударных в ВИА "Орэра". После распада ансамбля начал сольную карьеру. Кикабидзе – исполнитель множества популярных песен, таких как "Чито-гврито", "Мои года – мое богатство", "Пей до дна", "Виноградная косточка" и другие. Артист продолжает гастролировать.

В 1966 году дебютировал в кино – сыграл в фильме Николоза Санишвили "Встреча в горах". Наибольшую известность в СССР Кикабидзе принесли роли в фильмах Георгия Данелии "Не горюй!" (1969) и "Мимино" (1977). За работу в последнем фильме актер получил Государственную премию СССР. Кикабидзе также снимался в фильмах "Мелодии Верийского квартала", "Совсем пропащий", "ТАСС уполномочен заявить…" и других. Как режиссер снял два фильма – "Будь здоров, дорогой" (1981) и "Мужчины и все остальные" (1985).

После российско-грузинской войны 2008 года отменил свои концерты в Москве и с того момента не посещал Россию.