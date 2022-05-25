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"Люби ти Україну". Лидер группы "Тік" в новом клипе предстал в образе казака Мамая. Видео

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Бронюк: Нет никаких сомнений, что мы победим! Ведь правда за нами!
Бронюк: Нет никаких сомнений, что мы победим! Ведь правда за нами!
Скриншот: гурт TIK / YouTube

Украинская группа "Тік" на своем YouTube-канале 25 мая презентовала клип на песню "Люби ти Україну", написанную девять лет назад.

Режиссер – Роман Веркулич.

Лидер группы "Тік" Виктор Бронюк предстал в образе современного казака Мамая: с гитарой, автоматом и гранатами в руках.

"Недавно, приезжая в Киев, я увидел на обочине подбитую российскую технику, на которой белой краской было написано Wolverines. Друзья из дружественных стран подарили мне шеврон с такой же надписью. Оказалось, что название Wolverines – "Росомахи" – происходит из американского фильма 1984 года "Красный рассвет" с Патриком Свейзи. По сюжету фильма, когда Советский Союз нападает на США, начинается Третья мировая и обычные школьники, учащиеся старших классов, берут в руки оружие и организовывают отряды под названием "Росомах". Эти вымышленные события фильма поражают параллелями с современностью. К счастью, в Украине с оккупантами борются не школьники, но такие же преданные партизаны", – сказал Бронюк. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба группы "Тік".

Музыкант подчеркнул, что украинцы каждый день становятся свидетелями героических поступков своих сограждан, которые, казалось бы, не имеют никакого отношения к военному делу, но за несколько дней способны овладеть такими сверхсовременными системами, как Javelin и NLAW и точно сбивать самолеты и танки.

"Бывшие учителя, айтишники, фермеры, механизаторы – все вместе сегодня противостоят второй армии мира и не дают оккупанту продвигаться по нашей земле. Наш народ действительно непобедим! И нет никаких сомнений, что мы победим! Ведь правда за нами!" – сказал Бронюк.

Контекст:

Лидер группы "Тік" Бронюк, с первых дней полномасштабной войны РФ против Украины занимается волонтерством.

видео

Видео: гурт TIK / YouTube
Теги: Украина, волонтеры, видео, клип, Виктор Бронюк, ТІК, музыкант, группа ТІК
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