Названы дата, локации и условия проведения международного кинофестиваля "Молодость"

Церемония открытия международного юбилейного 50-го кинофестиваля "Молодость" состоится 22 августа 2020 года, сообщается на сайте организаторов мероприятия.
Основным местом проведения кинофестиваля заявлен кинотеатр "Октябрь" – там будет находиться фестивальный центр с показами конкурсной и внеконкурсной программ, а также состоятся премьеры украинских картин.
Вторым местом проведения фестиваля заявлен "Дом кино", на экране которого будут транслироваться фестивальные показы и проведены серии мастер-классов в рамках "Мастерской талантов".
Третья фестивальная локация будет сконструирована под открытым небом под Аркой Дружбы народов – в этом месте пройдет Церемония открытия фестиваля и награждение лауреатов.
Откроет фестиваль фильм режиссера Дарьи Онищенко "Забытые".
Закрытие фестиваля пройдет 30 августа. Окончательные условия проведения мероприятия будут утверждены в зависимости от эпидемиологической ситуации в Киеве, говорится в заявлении организаторов.