Названы дата, локации и условия проведения международного кинофестиваля "Молодость"

Международный юбилейный 50-й кинофестиваль "Молодость" в 2020 году пройдет в Киеве в реальном формате с дополнительным привлечением онлайн-платформы.

Церемония открытия юбилейного международного фестиваля "Молодость" состоится под Аркой Дружбы народов в Киеве Фото: Molodist Kyiv International Film Festival / Facebook

Церемония открытия международного юбилейного 50-го кинофестиваля "Молодость" состоится 22 августа 2020 года, сообщается на сайте организаторов мероприятия.

Основным местом проведения кинофестиваля заявлен кинотеатр "Октябрь" – там будет находиться фестивальный центр с показами конкурсной и внеконкурсной программ, а также состоятся премьеры украинских картин.

Вторым местом проведения фестиваля заявлен "Дом кино", на экране которого будут транслироваться фестивальные показы и проведены серии мастер-классов в рамках "Мастерской талантов".

Третья фестивальная локация будет сконструирована под открытым небом под Аркой Дружбы народов – в этом месте пройдет Церемония открытия фестиваля и награждение лауреатов.

Откроет фестиваль фильм режиссера Дарьи Онищенко "Забытые".

Закрытие фестиваля пройдет 30 августа. Окончательные условия проведения мероприятия будут утверждены в зависимости от эпидемиологической ситуации в Киеве, говорится в заявлении организаторов.