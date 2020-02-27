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Прохасько, Троицкий и "ДахаБраха". Названы лауреаты Шевченковской премии 2020 года

В номинации "Литература" Шевченковская премия присуждена поэтессе Марианне Кияновской и писателю Тарасу Прохасько, группа "ДахаБраха" победила в номинации "Музыкальное искусство", а режиссер Владислав Троицкий – в номинации "Театральное искусство".

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Окончательное решение о присуждении премии примет президент
Окончательное решение о присуждении премии примет президент 
Фото: president.gov.ua

Комитет Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко определил лауреатов 2020 года.

Их фамилии назвали на пресс-конференции в Украинском кризисном медиацентре 27 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

Премии присуждены:

  • в номинации "Литература" – поэтессе Марианне Кияновской за книгу стихов "Бабин Яр. Голосами" и писателю Тарасу Прохасько со сборником эссе "Так, але…";
  • в номинации "Публицистика, журналистика" – военному корреспонденту Евгении Подобной за книгу "Дівчата зрізають коси";
  • в номинации "Музыкальное искусство" – группе "ДахаБраха" за альбом "Шлях";
  • в номинации "Визуальное искусство" – фотожурналисту Александру Гляделову за проект "Карусель";
  • в номинации "Театральное искусство" – режиссеру Владиславу Троицкому, композиторам Роману Григориву и Илье Разумейко за оперу-реквием "Иов". 

Глава комитета, телеведущий Юрий Макаров сказал "Громадському", что в этом году не будут вручать премию в номинации "Киноискусство", поскольку, по мнению членов комитета, номинанты "не соответствуют по масштабу сути премии". 

На презентации Макаров сказал, что в этом году комитет попытался изменить подход к определению лауреатов. 

"Мы исходим из того, что премия должна не только увенчивать кого-то очень достойного, но еще и показывать культурному сообществу (а если шире – всему социуму) то, какие тенденции, какие тренды и явления в литературе, визуальном искусстве, публицистике, театре, музыке являются, по нашему мнению, магистральными, перспективными и новаторскими. То есть то, что будет или должно было бы определять лицо украинской культуры завтра", – сказал он.

Шевченковская премия – наиболее почетная творческая награда Украины, вручается с 1962 года.

Окончательное решение о присуждении премии и размере вознаграждения принимает президент Украины на основе предложений Шевченковского комитета. В прошлом году лауреатам выплатили 200 тыс. грн.

Теги: Владислав Троицкий, Шевченковская премия, Юрий Макаров, ДахаБраха, Тарас Прохасько
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