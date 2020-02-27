Прохасько, Троицкий и "ДахаБраха". Названы лауреаты Шевченковской премии 2020 года

Комитет Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко определил лауреатов 2020 года.
Их фамилии назвали на пресс-конференции в Украинском кризисном медиацентре 27 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
Премии присуждены:
Глава комитета, телеведущий Юрий Макаров сказал "Громадському", что в этом году не будут вручать премию в номинации "Киноискусство", поскольку, по мнению членов комитета, номинанты "не соответствуют по масштабу сути премии".
На презентации Макаров сказал, что в этом году комитет попытался изменить подход к определению лауреатов.
"Мы исходим из того, что премия должна не только увенчивать кого-то очень достойного, но еще и показывать культурному сообществу (а если шире – всему социуму) то, какие тенденции, какие тренды и явления в литературе, визуальном искусстве, публицистике, театре, музыке являются, по нашему мнению, магистральными, перспективными и новаторскими. То есть то, что будет или должно было бы определять лицо украинской культуры завтра", – сказал он.
Шевченковская премия – наиболее почетная творческая награда Украины, вручается с 1962 года.
Окончательное решение о присуждении премии и размере вознаграждения принимает президент Украины на основе предложений Шевченковского комитета. В прошлом году лауреатам выплатили 200 тыс. грн.