Прохасько, Троицкий и "ДахаБраха". Названы лауреаты Шевченковской премии 2020 года

В номинации "Литература" Шевченковская премия присуждена поэтессе Марианне Кияновской и писателю Тарасу Прохасько, группа "ДахаБраха" победила в номинации "Музыкальное искусство", а режиссер Владислав Троицкий – в номинации "Театральное искусство".

Комитет Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко определил лауреатов 2020 года.

Их фамилии назвали на пресс-конференции в Украинском кризисном медиацентре 27 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Премии присуждены:

в номинации "Литература" – поэтессе Марианне Кияновской за книгу стихов "Бабин Яр. Голосами" и писателю Тарасу Прохасько со сборником эссе "Так, але…";

в номинации "Публицистика, журналистика" – военному корреспонденту Евгении Подобной за книгу "Дівчата зрізають коси";

в номинации "Музыкальное искусство" – группе "ДахаБраха" за альбом "Шлях";

в номинации "Визуальное искусство" – фотожурналисту Александру Гляделову за проект "Карусель";

"Карусель"; в номинации "Театральное искусство" – режиссеру Владиславу Троицкому, композиторам Роману Григориву и Илье Разумейко за о перу-реквием "Иов".

Глава комитета, телеведущий Юрий Макаров сказал "Громадському", что в этом году не будут вручать премию в номинации "Киноискусство", поскольку, по мнению членов комитета, номинанты "не соответствуют по масштабу сути премии".

На презентации Макаров сказал, что в этом году комитет попытался изменить подход к определению лауреатов.

"Мы исходим из того, что премия должна не только увенчивать кого-то очень достойного, но еще и показывать культурному сообществу (а если шире – всему социуму) то, какие тенденции, какие тренды и явления в литературе, визуальном искусстве, публицистике, театре, музыке являются, по нашему мнению, магистральными, перспективными и новаторскими. То есть то, что будет или должно было бы определять лицо украинской культуры завтра", – сказал он.

Шевченковская премия – наиболее почетная творческая награда Украины, вручается с 1962 года.

Окончательное решение о присуждении премии и размере вознаграждения принимает президент Украины на основе предложений Шевченковского комитета. В прошлом году лауреатам выплатили 200 тыс. грн.