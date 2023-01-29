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КУЛЬТУРА

Скончался Дмытро Павлычко

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Павлычко умер на 94-м году жизни
Павлычко умер на 94-м году жизни
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

На 94-м году жизни умер выдающийся украинский поэт, переводчик, политический деятель и дипломат Дмытро Павлычко. Об этом в Facebook сообщил 29 января председатель Союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

"Сегодня вечером умер Дмытро Павлычко. Мне только что об этом сообщил Богдан Горынь со ссылкой на дочь писателя", – написал он.

https://www.facebook.com/oksent/posts/pfbid0QuQSYwsJZTuXY9VTZeGoNo99KL4h94T4De4285xm1GRWEEC4fGjg8vozaJFAyMe4l

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