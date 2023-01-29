Скончался Дмытро Павлычко

Павлычко умер на 94-м году жизни
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com
На 94-м году жизни умер выдающийся украинский поэт, переводчик, политический деятель и дипломат Дмытро Павлычко. Об этом в Facebook сообщил 29 января председатель Союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.
"Сегодня вечером умер Дмытро Павлычко. Мне только что об этом сообщил Богдан Горынь со ссылкой на дочь писателя", – написал он.
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