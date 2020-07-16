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Де достигають знижки на аптечні товари?

Влітку дозрівають не тільки овочі та фрукти, а й акція* "Стиглі знижки літні ціни" в роботизованих аптеках.

 
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Окрім акції роботизовані аптеки пропонують й інші додаткові переваги лояльним покупцям
Окрім акції роботизовані аптеки пропонують й інші додаткові переваги лояльним покупцям
Фото: anc.net.ua

Тільки з 16 липня по 30 серпня 2020 року можна зекономити до 40%, купуючи товари в аптеках фармбрендів "Аптека АНЦ""Аптека Копійка", "Благодія" та "Аптека Шар@"

Асортимент акційних пропозицій надзвичайний – роботизовані аптеки пропонують більш ніж 200 товарів зі знижками. Для молодих мам — ручні молоковідсмоктувачі та лактаційні прокладки. Для малюків віком від 6 місяців є великий вибір овочевих та фруктових пюре, а також молочні суміші й каші за акційними цінами. Збираєтесь на пляж з дитиною — можете придбати зі знижкою дитячий сонцезахисний спрей або крем, щоб уберегти ніжну шкіру малюка від впливу ультрафіолету. 

Для домашньої аптечки можете придбати акційні препарати від печії, алергії, захворювань вен, адже зараз в роботизованих аптеках діють знижки до 40% на безрецептурні лікарські засоби. Щоб дізнатись розмір знижки на акційний товар, зверніться до провізора. 

В період акції "Стиглі знижки літні ціни" в роботизованих аптеках діє спеціальна пропозиція на зубні пасти та засоби гігієни. Поповнюйте домашню та дорожню аптечку, щоб завжди мати під рукою все необхідне! Завітайте до роботизованих аптек за потрібними товарами зі стиглими знижками. Тільки до 30 серпня 2020 року включно можна зекономити до 40% на купівлі звичних товарів. Скористайтесь пропозицією, щоб платити менше. 

Увага! Якщо хочете придбати ліки, засоби гігієни та дитяче харчування в перервах між справами, зверніться до аптечної довідки за телефоном: 5900. Оберіть послугу "зробити замовлення"** та вкажіть оператору назви товарів, які хочете придбати, та адресу аптеки, де зможете їх забрати. Робити передплату не потрібно. Коли отримаєте повідомлення про готовність замовлення, вам залишиться тільки завітати за ним до попередньо обраної аптеки та оплатити товари готівкою чи банківською карткою. 

Окрім акції роботизовані аптеки пропонують й інші додаткові переваги лояльним покупцям. Якщо ви часто робите покупки в "Аптека АНЦ", "Аптека Шар@" та "Аптека Копійка", можете долучитись до програми лояльності "Лайк" і щоразу повертати 1% від суми покупки на свій бонусний рахунок. Зареєструватись у програмі можна за номером телефону: носити з собою фізичну картку не доведеться, бо бонусний рахунок буде завжди з вами.

ВИДЕО
Видео: Аптека АНЦ / YouTube

*Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 40%.

**Мається на увазі попереднє замовлення, придбання здійснюється у місцях продажу.

ТОВ "Аптека низьких цін "Кремінь", ліцензія серії АВ №579825, видана Державною службою України з лікарських засобів 6 грудня 2011 року.

 

Теги: аптеки, лекарства, цены, акция
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