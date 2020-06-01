Роботизовані аптеки дають "Пудові знижки у важкі часи"

Літо настало, знижки принесло. Тільки з 1 червня до 15 липня 2020 року ціни в роботизованих аптеках скидають до 40%.

Розпочинається велика акція* "Пудові знижки у важкі часи". Заходьте до аптек фармбрендів "Аптека АНЦ", "Аптека Копійка", "Благодія" та "Аптека Шар@". Шукайте потрібні товари зі знижками до 40%.

У період акції знижено ціни на препарати, дитяче харчування, засоби гігієни тощо. Можете звернутися до провізора, щоб дізнатися, на що діє знижка. Акція налічує понад 200 позицій для малюків та дорослих.

Потрібні товари можна замовити** телефоном. Послуга є безкоштовною. Аптечна довідка приймає замовлення за номером 5900. Оберіть потрібну послугу, скажіть оператору, які товари хочете придбати та де бажаєте забрати замовлення. Можете оплатити покупку у зручний для вас спосіб. Аптеку обладнано POS-терміналом, тому використовувати готівку не обов'язково. Якщо частина замовлення стала неактуальною, можете від неї відмовитися. Оплату та видання покупки здійснюють тільки в аптеці. Так можна переконатися в якості товарів.

Окрім знижок у скрутний час, аптека під брендом "Аптека АНЦ" пропонує покупцям легко накопичувати бонуси. Зареєструйтеся у програмі лояльності "Лайк", придбайте потрібні товари та отримайте 1% від суми на бонусний рахунок. Накопичені бонуси можна витратити під час наступних покупок. Скористайтеся перевагами від довіри до "Аптека АНЦ". Один бонус дорівнює одній гривні.

Фармбренди "Аптека АНЦ", "Аптека Копійка", "Благодія" та "Аптека Шар@" дають пудові знижки до 40% у скрутний час. Складіть домашню аптечку про всяк випадок та тримайте здоров’я під контролем. Якраз зараз діють знижки до 40%. Можете придбати лікарські засоби, гігієнічні прокладки, дитячі пюре та інші товари за зниженими цінами.

Нагадуємо, акція "Пудові знижки у важкі часи" стартує з початком червня! Скористатися пропозицією можна до 15 липня 2020 року включно.

*Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення з попередньою ціною реалізації, асортимент продукції, на який надають знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мають на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 40%.

**Мається на увазі попереднє замовлення, придбання здійснюють у місцях продажу.

ТОВ "Аптека низьких цін "Кремінь", ліцензія серії АВ №579825, видана Державною службою України з лікарських засобів 6 грудня 2011 року.