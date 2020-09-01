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Роботизовані аптеки проведуть півторамісячну акцію

Акція "Від гвинта" вже на старті – великі знижки приготувались допомогти українцям дешевше складати домашню аптечку. Скористатись пропозицією можна півтора місяці і робити важливі покупки не один раз впродовж її дії.

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Про асортимент товарів зі знижками можна запитати провізора роботизованої аптеки
Про асортимент товарів зі знижками можна запитати провізора роботизованої аптеки
Фото: anc.net.ua

З 01 вересня по 15 жовтня 2020 року аптеки під брендами "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Копійка" та "Аптека Шар@" проведуть велику акцію "Від гвинта"*. Запуск знижок співпадає з початком нового навчального року, щоб українці не забували піклуватись про здоров’я, в той час як вся увага сконцентрована на шкільних або університетських клопотах. Акція включає різні групи товарів: препарати, медичні вироби, засоби гігієни та дієтичні добавки. Про асортимент товарів зі знижками можна запитати провізора роботизованої аптеки. Також в торговому залі акційні позиції виділені спеціальними позначками. 

Півторамісячна акція із знижками до 40% має на меті привернути увагу покупців на піклування про себе й рідних, спонукати переглянути склад домашньої аптеки та доповнити запаси. Акція включає безрецептурні препарати різного призначення – проти болю, кашлю, нежиті, геморою. Малюкам можна придбати мазь від пелюшкового дерматиту та засоби гігієни. Окрім цього, знижки діють на дитяче харчування: м’ясні та фруктові пюре, молочні каші, суміші тощо. Діткам старшого віку можна купити вітаміни. 

Щоб не приходити в аптеку зайвий раз, все необхідне можна замовити** на офіційному сайті. При цьому, не треба вносити часткову чи повну передплату. Аптеки приймають оплату готівкою або банківською карткою лише у точці продажу. Так покупець може переконатись у цілісності упаковки до здійснення покупки. 

Акція "Від гвинта" вже на старті – великі знижки приготувались допомогти українцям дешевше складати домашню аптечку. Скористатись пропозицією можна півтора місяці і робити важливі покупки не один раз впродовж її дії. А ще акція відрізняється великим покриттям. Знижки діють по всій Україні, за винятком АРК та тимчасово окупованих територій. Щоб придбати акційні товари, завітайте у найближчу аптеку під брендом "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Шар@" чи "Аптека Копійка". Акція "Від Гвинта" завершується 15 жовтня 2020 року.

Нагадуємо, аптеки під брендами "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Копійка" та "Аптека Шар@" називають роботизованими, бо там працює помічник PharmBot. Цей спеціальний аптечний робот шукає товар на полиці та віддає його провізорові. Так покупець має змогу придбати потрібну позицію швидше. Процес пошуку товару займає всього сім секунд. 

ВИДЕО
Видео: Аптека АНЦ / YouTube

*Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 40%.

**Мається на увазі попереднє замовлення, придбання здійснюється у місцях продажу.

ТОВ "Аптека низьких цін "Кремінь", ліцензія серії АВ №579825, видана Державною службою України з лікарських засобів 6 грудня 2011 року.

Теги: аптеки, лекарства
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